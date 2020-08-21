توجهات تجميل خاطئة تشكل خطراً على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف بأن النساء يتبعن عادة توجهات تجميل كثيرة للحفاظ على نضارة بشرتهن والحصول على مظهر شاب وجذاب. إلا أن العديد من توجهات التجميل قد تعتمد على ممارسات خاطئة تعطي نتائج عكسية.

فيما يلي قائمة ببعض توجهات التجميل الخاطئة التي تتبعها الكثير من النساء، بحسب ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

استخدام مشد للخصر للحصول على خصر نحيل

تستخدم بعض النساء مشداً للخصر لوقت طويل خلال اليوم للحصول على وسط نحيل، ومع ذلك فإن المشكلة في هذا الأمر هي الأضرار الصحية المحتملة التي يمكن أن تنشأ من استخدامه. وفقاً للدكتورة غريس إنجلين، من مركز كابيزي إم دي الأمريكي للياقة البدنية، فإن مشد الخصر يضغط على البشرة والأعضاء الداخلية للجسم مما يؤدي إلى شعور بالضيق والإضرار بالجلد، وفق ما ذكر موقع " ٢٤ الإماراتي".

محاولة إزالة الشامة في المنزل

معظمنا لديه شامات، وإذا كنت تأملين في إزالة الشامة، فاطلبي المساعدة من طبيب أمراض جلدية معتمد، ولا تحاولي أبداً القيام بذلك بنفسك. تقول آنا جوانش، طبيبة الأمراض الجلدية ومؤسسة معهد بيلا للبشرة: "لقد رأيت أشخاصاً يعانون من تقرحات حمراء في جميع أنحاء أجسامهم حيث حاولوا استخدام مستخلص الباذنجان أو بعض العلاجات العشبية الأخرى عبر الإنترنت لإزالة الشامات الخاصة بهم". "والنتيجة هي أنهم جميعاً أصيبوا بتشوهات”. وبما أن الشامة يمكن أن تكون سرطانية في بعض الأحيان، فإن استشارة الطبيب بخصوصها أمر ذو أهمية كبيرة.

طلب "بوتوكس" عبر الإنترنت وحقنه في الوجه

هناك المئات من مواقع الويب التي تبيع حقنة تدعي أنها مادة البوتوكس (أو شيء مشابه لها). وقد حذرت الدكتورة غريس أنجلين، من طلب هذه المادة وحقنها في المنزل لأنها قد تؤدي إلى تشوهات وتسمم في الجلد، لذا يُنصح بالابتعاد عن هذه الممارسة وترك الأمر للمختصين.

استخدام مزيل العرق كأساس للماكياج

بينما تم تصنيع مضاد التعرق لتقليل رائحة التعرق تحت الإبطين طوال اليوم، فإنه بالتأكيد لم يصنع ليكون على وجهك. على الرغم من ذلك، بدأت النساء باستخدامه كأساس للوجه. تقول جريس أنجلين: "من المحتمل أن يؤدي وضع مضاد التعرق على وجهك إلى انسداد المسام، مما قد يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب. علاوة على ذلك، فإن العطور المستخدمة في مزيل العرق يمكن أن تهيج وتلهب بشرة الوجه.”

إصلاح خطوط التسمير باستخدام “الممحاة السحرية”

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يثني بعض مدوني الجمال على “الممحاة السحرية” وهي إسفنجة تنظيف تهدف إلى إزالة البقع واستخدامها كحل سريع لإصلاح خطوط التسمير. ووفقاً للخبراء، تحتوي هذه الممحاة على مواد كيميائية لا ينبغي وضعها على الجلد، ناهيك عن أن عملية الفرك على البشرة قد تؤدي إلى التهابها. وبحسب ميلاني د. بالم، طبيبة الأمراض الجلدية وجراحة التجميل في سان دييغو، فإن استخدام الممحاة السحرية يمكن أن يسبب طفحاً جلدياً، وحكة، وتآكل في البشرة، وفي حالات نادرة، رد فعل تحسسي يهدد الحياة يسمى الحساسية المفرطة.

استخدام الغراء لإزالة الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء هي في الأساس مسام مسدودة تبدو مثل النقاط البنية على وجهك. من الصعب إزالتها، ولكن لحسن الحظ، هناك الكثير من العلاجات المفيدة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. أحد الأشياء التي لا يجب استخدامها هو الغراء. كان هناك اتجاه حديث لاستخدام الغراء المدرسي العادي لإزالة الرؤوس السوداء والعيوب الأخرى. بصرف النظر عن خطر دخوله في عينك، فإن هذا النوع من الغراء ليس مصنوعاً لوجهك ويمكن أن يترك بشرتك متهيجة وأسوأ مما كانت عليه في البداية.

صنع مصل الرمشين بنفسك

هناك الكثير من المنتجات التي تُصرف دون وصفة طبية والتي يدعي منتجوها بأنها تطيل وتكثف الرموش، يمكنك تجربتها، ولكن تجنبي صناعتها بنفسك لأن أي خطأ في عملية التصنيع يمكن أن يكون له آثار سلبية على العينين.