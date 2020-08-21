مطبخ

عصير التوت بالفانيليا من المشروبات ذات المذاق المميز، الذي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، لمحاربة الطقس الحار والشعور بالانتعاش. وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي التوت في المنزل، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية. مقادير عصير التوت بالفانيليا - كوب من التوت الأزرق. - ملعقة كبيرة من الفانيليا. - ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة. - كوب زبادي. Advertisements طريقة تحضير عصير التوت بالفانيليا - وضع كوب الزبادي غير المحلى في الخلاط الكهربائي. - إضافة التوت عقب غسله جيدا بالماء. - إضافة الفانيليا وبذور الشيا المطحونة. - يمكن إضافة ثلج أو وضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد ثم شربه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل عصير التوت بالفانيليا في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.