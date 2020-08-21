"ابنك على ما تربيه".. "الحمل" هيعلمه الاستقلال و"الجدي" هيخليه تقليدي

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بحسب الأبراج الفلكية، تحدد بعض الصفات لحاملي البرج الواحد، فتعامل الآباء مع أبنائهم ربما يرتبط وفقا لصفات أبراجهم المختلفة.

وفي هذا، عرضت عبيرة فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ"هن"، كيف يتعامل الآباء مع أبنائهم حسب كل برج.

الحمل: بيعلمهم الاستقلال

عادة ما يرغب رجل الحمل، أن يكون أبناؤه هم مصدر فخر، ورغم أنه يعلمهم الاستقلالية، لكنه يفرض سيطرته عليهم.

الثور: بيعلمهم التوفير

يتميز رجل الثور بالاعتماد عليه بشكل جيد والعطف على أولاده، ويعلم أولاده كيفية توفير النقود.

الجوزاء: غيور على بناته

يعتبر أب الجوزاء غيور على أولاده، خاصة عند زواج بناته ورغم أن رجل الجوزاء يتميز بالاستقلالية، إلا أنه لا يعطيها لأولاده.

السرطان: حنين على أبنائه

يتسم أب السرطان بالحنان الشديد على أولاده، ويشاركهم اهتماماتهم، ويحب أن يكون فخور بهم.

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الأسد: أولاده نقطة ضعفه

الأبناء هم نقطة ضعف رجل الأسد، ويتسم بالعطف والحنان على أولاده، ويحترم كرامتهم.

العذراء: بيهتم بنظافتهم

يهتم جيدا بصحة أولاده، ويركز مع تفاصيلهم البسيطة مثل النظافة الشخصية.

الميزان: هيعلمهم القراءة

يتسم رجل الميزان بالنظام، لذلك يهتم بتصرفات أولاده بشكل لائق وتفاصيلهم، ويعلم أولاده القراءة.

العقرب: مش هيحرمهم من حاجة

الحنان الشديد على أولاده أهم ما يتميز به رجل العقرب، غير أنه لا يحب أن يحرم أولاده من شئ.

القوس: هيعلمهم الشجاعة

يستطيع أن يفكر بقلبه وعقله، لذلك يعلم أولاده الحكمة والشجاعة.

الجدى: تقليدي مع أبنائه

يتعامل رجل الجدي مع أبنائه بشكل تقليدي، يحب الاحترام والطاعة، ولديه نظام محدد ورتين سوف يتبعه مع أولاده، لكنه أيضا يعلمهم القوة.

الدلو: هيعلمهم الحرية

يتسم بالحنان مع أولاده، لكنه يثير غضبهم دون أن يدرك حيث يتعامل مع الجميع بمساواة وهو ما يشعر أبنائه بالضيق، لكنه يحرص على تعليمهم الحرية والاستقلالية.

الحوت: هيعلمهم الرياضات المائية

يتميز بالمرح في التعامل مع أولاده، من الممكن أن يصنع من الطعام أشكال مختلفة حتى يحبه أولاده، ويحب السباحة لذلك يحرص على تعليم أولاده الرياضات المائية.