الشوكولاته تسقط من السماء وتغطي بلدة سويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - فوجئ سكان بلدة أولتن السويسرية بتساقط حبيبات الشوكولاتة من السماء عليهم، لتغطي كافة أرجاء البلدة والمباني والسيارات. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، كانت حبيبات الشوكولاته تتساقط عليهم كالثلج بعد تعطل نظام التهوية في مصنع "ليندت" لإنتاج الحلوى، وفقا لما ذكره موقع "سبونتيك". وأكدت الشركة وقوع خلل في نظام التهوية والتبريد الخاص بخط حبيبات الكاكاو المطحونة في المصنع، وهو العنصر الأساسي في صناعة الشوكولاته. Advertisements وأضافت الشركة: "تسببت الرياح القوية كذلك في انتشار المسحوق في جميع أنحاء البلدة". وعرضت الشركة دفع ثمن أي تنظيف مطلوب للمباني أو السيارات. وأعلنت الشركة أنه تم إصلاح نظام التهوية، مشددة على أن حبيبات الشوكولاتة التي انتشرت غير ضارة بالناس أو البيئة.

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