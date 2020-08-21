مي حلمي عقب انفصالها: أنا طيبة وجدعة.. ومحمد رشاد: صفحة وطويتها (فيديو)

علاقات و مجتمع

عقب أيام من تأكيد نبأ انفصالهما، نشر كل من الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، مقطعي فيديو خلال دندنة أغنيتين، ما جعل الجمهور يعتقد أنها تعبر عن مشاعرهما بعد الطلاق.

"أنا طيبة وجدعة.. والطيبة ولا نافعة.. يمكن ساعات لاسعة الرك عالنية"، تلك هى كلمات أغنية "طيبة وجدعة" للفنانة شيرين عبدالوهاب، التي دندنتها الإعلامية في مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وخلال الساعات الماضية، دندن "رشاد" مقطعين من أغنية "صفحة وطويتا" للمطرب اللبناني وائل كفوري عبر "إنستجرام"، والتي تتضمن: "صفحة وطويتا من عمري ورميتا.. يا خسارة حبيتا.. وما بتستاهل حب.. بندم على الماضي.. على حب مش عادي.. وراح على الفاضي.. دقات من هالقلب.. كل شي انتهى وصعبة علي.. كانت عيني.. تصفي غريبة وينتهي كل اللي كان.. لكن أنا تعبت وما في.. يضحي لا هي وهي ما تعطي".

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انهالت التعليقات على الثنائي من جمهورهما، من بينها: "زعلانة أوي عليكم"، و"إنتم أتحسدوا أكيد.. ده حتى مكملتوش سنة ونص مع بعض"، و"ربنا يكرمكم بكل خير ويعوضكم".

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد انفصاله من الإعلامية، عقب زيجة استمرت ما يقارب السنة ونصف، حيث أعلن طلاقه للمرة الثالثة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال رشاد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي عن انفصاله: "هو قضاء من عند ربنا وقسمة ونصيب، احنا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع ومش حنكمل أكتر من كدة".