طفوا سجاير في جسمها وشوهوها بالكلور.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة أمنية

علاقات و مجتمع

لم تكن تدرك الطفلة الصغيرة ذات الجسد النحيل، والملامح البريئة إنها ستدفع ثمن انفصال أبيها عن والدتها، من طفولتها وجسدها وصحتها، حيث أجبرها انفصال الأبوين، وقسوة الأم على العمل كخادمة لدى زوجين أكثر قسوة منها، حين تخليا عن الإنسانية والرحمة واعتديا على الطفلة الصغيرة بالضرب والتشويه.

أمنية إبراهيم فتحي، التي ضجت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر عليها علامات التعذيب والإيذاء من قبل زوجين تعمل لديهما كخادمة رغم صغر سنها، لتبدأ على الفور لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، رصد الاستغاثات لحماية الطفلة، ومن ثم قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بناء علي توجيهات من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتواصل مع أحد أقارب الطفلة، من ثم بالدكتور حسن التطاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، ليستقبل الحالة وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيا.

كواليس وتفاصيل قاسية عاشتها الطفلة، يرصدها "هُن"، في السطور التالية:

بلاغ من الأب للوصول للجاني

بلاغ تقدم به والد الطفلة المُعذبة "إبراهيم. ف. ع" 47عاما، فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، اتهم فيه فيه المدعو "كمال. م. خ" 40 عاما، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى "ماريا"، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات، قاد المباحث للبحث عن حقيقة الأمر والتحقيق للوصول للجاني.، وذلك بعدما أكد والد الطفلة أن المتهم هو من أحضر له طفلته مدعيا إن الزيت المغلي سقط عليها خلال خدمتهما.

الأب يروي تفاصيل الواقعة

تفاصيل مؤلمة تدمع لها العين، رواها الأب عما تعرضت له ابنته، قائلًا: "مكنتش قادر أصدق إن دي بنتي أمينة من كثرة التشوهات اللي في جسمها والحروق، ولما الضابط جه سلمني البنت قالي دا زيت مغلي اندلق عليها، وشوفت الخوف في عنيها وشعرها اللي قصوه، والبنت اترمت عليا وقالتلي الحقني يا بابا".

وأكّد والد الطفلة أنَّه لم يجد أمامه سوى الاتصال بأحد المحامين والتوجه بعدها لقسم شرطة كفر الشيخ وتحرير محضر بالواقعة، لافتًا إلى أنَّه تمّ نقل ابنته للمستشفى في حالة سيئة، وجرى تحويلها لمستشفى طنطا الجامعي.

واستكمل والد الطفلة، أنَّها طالبته بالتواجد معها لكنه عجز عن ذلك نظرًا لتواجده في قسم الشرطة لساعات، عقب اتهامه من قبل الضابط المعتدى عليها لحين أفرجت عنه النيابة العامة بعد التأكّد من صدق كلامه.

وقال والد الطفلة ضحية التعذيب في كفر الشيخ، إنَّه انفصل عن والدتها منذ عامين كاملين وله منها 5 أبناء ولدين و3 بنات، وضمتهم لحضانتها، وكان يرسل لهم نفقاتهم الشهرية وفقًا للقانون، مستدركًا أنَّه لم يكن يعلم بأن طفلته تعمل خادمة، ولم يتمكن من رؤية أبنائه ولو علم أنَّها تعمل خادمة لم يكن يسكت عن ذلك.

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وأكمل: "أنا فوجئت بواحد جايبلي بنتي، وبيقولي كانت شغالة خدامة عندنا في الجيزة، ولقيت البنت جسمها كله مشوه، وحالها صعب، بكيت ومقدرتش أنطق ولا كنت عارف اتصرف، إلا لما اتصلت بمحامي وبالنجدة".

التحريات تكشف الكواليس.. حرقوها وشوهوها

كشفت التحقيقات الأولية، حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، عن الوسائل التي تم استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

الطفلة تسرد تفاصيل مؤلمة

روت الطفلة أمام رئيس نيابة قسم أول كفر الشيخ، تفاصيل ما حدث معها، ووفق مصدر بالنيابة لـ" الوطن"، فإن الطفلة أكدت إجبار والدتها لها للعمل كخادمة، حيث إن الطفلة كلما رجعت للمنزل في إجازة أجبرتها أمها على العودة مرة أخرى على الرغم من وجود آثار ضرب وتعذيب على جسدها.

وبحسب المصدر، فإن الطفلة قالت إن الزوجة المغربية كانت تربطها وهي نائمة، ولا تسمح لها بالنوم إلا في المطبخ على الأرض، وفي إحدى المرات قامت بكيها بالمياه الساخنة، حيث ذكرت: "ستي دلقت مياه ساخنة على جسدي أثناء نومي على الأرض في المطبخ، وكانت بتضربني وبتعذبني وسيدي كان بيطفي السجاير في جسمي، وحلقوا شعري، وكانوا بيضربوني ويعذبوني من غير ما أعمل حاجة، لو نادوا عليا واتأخرت أو مسمعتش كان بيبقى الضرب والتعذيب مصيري".

أضافت: "كانوا بيضربوني وحرقوا جسمي، وكانت ستي بترمي كل حاجة في وشي وفكرت أهرب أكتر من مرة بس ماكنتش عارفة الطريق، وكل لما أقول لأمي بيضربوني ويعذبوني تقولي الشغل كله كده، وإنتي بتشتغلي علشان نعيش كويس، وتتعلمي، وأكيد بيضربوكي علشان ماكنتيش بتسمعي الكلام".

النيابة تطلب الأم.. والأخيرة تتخلف

من جانبها استدعت نيابة قسم أول كفر الشيخ، والدة الطفلة لسؤالها عما نُسب إليها حول إرسالها لطفلتها للعمل خادمة بالجيزة دون علم والدها، عقب اتهامه لها بالإهمال، بحسب مصدر بالنيابة.

وأضاف المصدر لـ" الوطن" أن والدة الطفلة لم تحضر حتى الآن، مشيراً إلى أنه من المقرر تجديد حبس الضابط المفصول بعد قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس الضابط المفصول المتهم

من جانبها قررت نيابة قسم أول كفر الشيخ، حبس "كمال الدين. م. خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية، مؤكّدة اعتداء ضابط وزوجته -مغربية الجنسية- عليها وتعذيبها في أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما وأنَّهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

كما أخطرت النيابة العامة "خطَّ نجدة الطفل" بالواقعة، لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و"لجنة حماية الطفل المختصة"، بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها، وظروفها الاجتماعية، والتوصية بالإجراءات، التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر.

وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.