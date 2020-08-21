ظهرت مع رامز وتكفلت بطفلة سورية.. معلومات عن المغربية فاتي جمالي

علاقات و مجتمع

"التحاليل سلبية تمامًا"، بهذة العبارة أعلنت عارضة الأزياء والفنانة المغربية فاتي جمالي، تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرفقةً نتائج التحاليل النهائية الخاصة بها.

كانت قبل أسبوعين أعلنت فاتي جمالي، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائها للتحاليل المخبرية بمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء، والتي أظهرت نتائج إيجابية، ليتم التأكد من إصابتها بالفيروس، وقالت خلال منشور لها عبر "إنستجرام"، " الفيروس كيف جاني يقدر يجي لأي واحد".

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء والفنانة المغربية فاتي جمالي، خلال السطور التالية.

- فاتي جمالي، عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة مغربية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء جمالي، ولدت في نوفمبر 1988، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

- تنحدر "فاتي"، من مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي من أصول أمازيغية.

- بدأت العمل كعارضة أزياء عندما كان عمرها 16 عاما.

- حصلت على العديد من الألقاب في مسابقات الجمال التي شاركت فيها من بينها ملكة جمال أفريقيا 2013 و"وورلد نيكست توب" موديل 2013، ومليحة العرب 2014، إضافة إلى لقب ملكة جمال المغرب.

Advertisements

- خلال عام 2015، قررت "فاتي"، خلال زيارتها إلى لبنان أن تتكفل برعاية طفلة من النازحين السوريين واختارت الطفلة "مهى"، التي لم تكن تبلغ عامها الثاني، من ريف حلب والتي حضرت إلى بيروت مع والديها بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة على القرية التي يعيشون فيها.

- دخلت "فاتي"، عالم الفن والتمثييل، وشاركت في مسلسل مغربي يحمل اسم "ألف ليلة وليلة"، عام 2014، و"حياتي" عام 2016، و"قلوب تائهة" في عام 2018.

- وفي عام 2016، شاركت في تقديم برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، والتي كانت صرحت في ذلك الحين "لم تخبرني المنتجة عن أي تفاصيل ولكنها طلبت مني الحفاظ على سرية البرنامج وبأني سأعرف كل شيء في الوقت المناسب وبأنها فرصة ذهبية للشهرة".

- وعن أول مقابلة لها مع رامز جلال أثناء التحضير للبرنامج، قالت: "شاهدت رامز جلال للمرة الأولى وكنت مصدومة ولم أكن أتوقع ما يحدث خاصة لخطورة مقالب رامز جلال، وكان اللقاء الأول والتي أصف به رامز بأنه مهضوم وبيعقد".

- تعتبر فاتي جمالي، من أكثر الفنانات وعارضات الأزياء الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع "إنستجرام"، حيث يبلغ عدد متابعيها 4 ملايين و100 ألف شخص.