سابها تحت التكييف عشان متتحللش.. تفاصيل جريمة قتل رجل لزوجته بالدقهلية

علاقات و مجتمع

قضايا قتل الزوجات في تفاصيلها مروعة، مشاهد لا تحتمل في معظم الأحيان، أسر كاملة تهدم بسبب خلافات مادية واجتماعية، واختلاف في وجهات النظر، وربما يقع الأطفال ضحايا لتلك الصراعات التي تحدث بسبب اختيار خاطئ، أو متسرع، وفيما يلي جريمة وقعت تفاصيلها في محافظة الدقهلية بمصر، حيث اتهم أهل سيدة، زوجها بقتلها بوحشية.

الكشف عن الجثة

في محافظة الدقهلية، وتحديدا في منطقة ميت رومي بدكرنس، شعر جيران الضحية بأن هناك أمرا خارج عن المألوف يحدث في شقتها بسبب رائحة نفاذة تنبعث من الشقة، وأبلغوا الشرطة التي جاءت بدورها لتنكشف خيوط الجريمة، حين وجد رجال مباحث دكرنس جثة الضحية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بلاغا من أهالي منطقة "الغفاير" بميت رومي، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم ولا يوجد أحد بها.

وانتقلت على الفور وحدة مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة الضحية "سارة ال."، وبإخطار النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

Advertisements

تحت التكييف

كانت جثة سارة، في مرحلة ما قبل التحلل، وذلك رغم وجودها في البيت لعدة أيام، فقد ظلت تحت السرير حيث وضعها الزوج، بحسب ما اتهمه أهل "سارة" بالتسبب في مقتلها، وترك التكييف مفتوحا لعدة أيام لتأخير تحللها، وكي يتمكن هو من الهروب إلى خارج البلاد.

وأظهر فحص الجثة أن بها إصابتين في الرأس، وموجودة تحت السرير في حجرة نوم مكيفة، والتكييف يعمل منذ فترة حتى يحافظ على الجثة أطول فترة ممكنة، وأكد الجيران أن التكييف يعمي بالفعل بشكل مستمر منذ عدة أيام.

سبب الخلافات

اتهم أهل الزوجة الرجل بقتل زوجته، لوجود خلافات متكررة بينهما بسبب مكوثه بشكل شبه دائم في ألمانيا، حيث يرغب في الحصول على الجنسية الألمانية، ويأتي إلى مصر لمدة أسبوعين فقط كل عام، فتتكرر المشكلات.

في المقابل ترغب الزوجة في الاستقرار مع زوجها إما بالسفر معه إلى خارج البلاد أو يظل هو هنا مع أسرته، ولكنه يرفض ذلك، وصمم على السفر، وقال أهل الزوجة إنه بالفعل غادر البلاد منذ 3 أيام متوجها إلى ألمانيا، والسبب الأساسي لتركه التكييف مفتوح هو لتظل الجثة سليمة أطول فترة ممكنة حتى يغادر.

الأطفال

للزوجين 4 أطفال في مراحل تعليمية مختلفة يحتاجون رعاية دائمة وكثيفة وكان هذا هو سبب الخلاف الأساسي بين الزوجين، وسبب رغبة الزوجة في أن تظل مع زوجها، ولكن الزوج ترك الأطفال لشقيقة زوجته قبل سفره مباشرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.