بالصور.. انتقادات للفنانات بسبب ارتدائهن "استومك" خلال إجازة الصيف

علاقات و مجتمع

الـ "استومك" هي الإطلالة الشائعة بين الفنانات خلال صيف 2020، مسببة حالة واسعة من الجدل بين المعجب بتلك الأزياء والمنتقد لها.

"هن"، رصد أبرز المشاهير اللاتي اخترن الظهور بـ"ستومك" أثناء العطلة الصيفية، خلال الفقرات التالية.

خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية بصحبة زوجها الفنان محمود العسيلي، لفتت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، الأنظار، بـ"استومك" يجمع بين الأبيض والأحمر، و"ميني جوب" تحمل اللونين ذاتهما، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، في صورتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة باللغة الإنجليزية: "سهرة صيفية".

وفي أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب بـ"ستومك" مكشوف الصدر، والذي تميز بأنه فصفاض وأكمام طويلة، و"ميني جيب" من الجينز الفاتح، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

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خلال قضاء إجازتها بالساحل الشمالي، ظهرت الفنانة دينا الشربيني ببنطلون أزرق شفاف، والذي تميز بأنه منقوش، بالإضافة إلى "هاف ستومك" أبيض اللون، مع إكسسوارات ذهبية.

ظهرت الفنانة غادة عادل، بـ"هاف إستوميك" لامع، و"جيب" فضفاضة مع شعر "كيرلي"، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة في دوراته السابقة عمرو منسي، وزوجته روان المرتدية أزياء "جينز"، و"الشربيني" منذ أسابيع.

يشار إلى أن من أبرز التعليقات على إطلالة "أستومك"، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إنتسجرام": "شيك وأنيقة"، و"اللبس أوفر أوي"، و"فعلا اللوك ده مش لايق عليكم".