أمل جديد لعلاج العقم لدي النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

شهدت تجربة سريرية في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم فعالية زرع الرحم من متبرعات بعد وفاتهن، نجاح ولادة ثانية، إذ أنجبت فتاة من ولاية بنسلفانيا صبياً في صحة ممتازة.

وتهدف الدراسة إلى إجراء عشر عمليات زرع رحم، حيث استطاع فريق كليفلاند كلينك، منذ إطلاقها في 2015، أن يجري منها ثماني، نجحت 6 منها وتمخضت اثنتان منها عن ولادة طفلين سليمين، بالإضافة إلى حملين آخرين الآن.

وقال جراح زراعة الرحم الدكتور كريستيانو كوينتيني، الباحث الرئيسي في الدراسة: "هناك حوالي 60 ألف امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من العقم الناجم عن علة رحمية. هؤلاء لا يعانين عادة من أمراض أخرى، وغير قادرات على الإنجاب بسبب غياب الرحم لديهن"، معتبراً أن زرع الرحم "يمكن أن يحقق للكثيرات حلم حياتهن بالإنجاب".

ولم يكن ثمّة سبيل للحمل، قبل هذه الدراسة الرائدة، أمام المصابات بالعقم في هذه الحالات.

وأمضى فريق من المتخصصين العاملين في أكثر من 12 تخصصاً طبياً 4 أعوام في إعداد الفتاة الخاضعة للدراسة لتصبح أماً، خضعت خلالها المتبرعات إلى فحص التطابق، لتُتوج هذه الفترة الزمنية بعملية ناجحة لزراعة رحم في كليفلاند كلينك في يناير(كانون الثاني) 2019، تلتها فترة مراقبة امتدّت لستة أشهر للتأكد من أن الرحم المزروع مستعد لحمل الجنين.

وحملت الأم الخاضعة للدراسة بعد أول نقل لجنين إلى رحمها الجديد، وأنجبت طفلها بعملية قيصرية في مارس (آذار)الماضي.

أسباب عقم الرحم؟

معظم المريضات وُلِدن بلا رحم، وهي حالة شائعة نسبياً عند واحدة من كل 500 امرأة، لا يعانين عادة من علل أخرى مرافقة.

كما توجد حالات أخرى لنساء استئصل رحمهن خلال سن الإنجاب بسبب نزيف مهدد للحياة أو أورام حميدة أو خبيثة.