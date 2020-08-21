محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

بالرغم من تعدد الفوائد الصحية التي يقدمها الصوديوم لجسم الإنسان، مثل الحفاظ على توازن السوائل، وضبط ضغط الدم، إلا أن ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي بالجسم، نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة، قد يتسبب في إحداث بعض التأثيرات السلبية على الصحة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أضرار متعددة لارتفاع مستوى الأملاح بالجسم.. إليك أبرز أسبابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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