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طريقة عمل سمك موسى

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كتب: هن -

12:40 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020

سمك موسى

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل سمك موسى، من خلال برنامجها "عمايل إيديا"، الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. 

مقادير عمل سمك موسى

سمك موسى فيليه 

ثوم 

بقدونس 

شبت 

خل 

ليمون 

كمون 

ملح 

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زيت للقلي 

زبدة 

دقيق 

فلفل أخضر رومي  حلقات

فلفل حار  حلقات

طريقة عمل سمك موسى

يتبل السمك بالثوم وعصير الليمون والملح والكمون الناعم والزيت

يقلب في الدقيق ويقلى في الزيت على النار

الصوص

يشوح الثوم المفروم في الزبدة على النار

يضاف الفلفل الحار والشبت والبقدونس المفروم

يقدم السمك مع شرائح الفلفل الرومي والصوص

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