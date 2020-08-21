كتب: هن - 12:40 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل سمك موسى، من خلال برنامجها "عمايل إيديا"، الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل سمك موسى سمك موسى فيليه ثوم بقدونس شبت خل ليمون كمون ملح Advertisements زيت للقلي زبدة دقيق فلفل أخضر رومي حلقات فلفل حار حلقات طريقة عمل سمك موسى يتبل السمك بالثوم وعصير الليمون والملح والكمون الناعم والزيت يقلب في الدقيق ويقلى في الزيت على النار الصوص يشوح الثوم المفروم في الزبدة على النار يضاف الفلفل الحار والشبت والبقدونس المفروم يقدم السمك مع شرائح الفلفل الرومي والصوص

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