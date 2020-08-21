طرق علاج لدغات الحشرات

يتعرض البعض للدغات الحشرات بجميع أنواعها من النمل والعناكب والبراغيث والبعوض وغيرها، ويواجه البعض صعوبة علاج لدغات الحشرات، ومن الطرق التي تساعد في علاجها منها كما أوردها موقع "health line".

لسعات النحل أو الدبور

غسل المنطقة بالماء والصابون، ثم وضع بسرعة كيس ثلج لمدة 20 دقيقة لتقليل الألم والتورم.

قد تشمل الأعراض ظهور خطوط حمراء أو خروج صديد من مكان اللدغة أو تفاقم الألم، تظهر هذه عادة بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من اللدغة وتتطلب زيارة طبيب.

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لدغات بق الفراش

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الغسل بالماء والصابون يمكن أن يساعد في علاج لدغ بق الفراش، إذا أصبت بعدوى تجاه اللدغات، فقد تحتاج إلى المضادات الحيوية أو مضادات الهيستامين.

لدغات البعوض

أن تناول كمية قليلة من مركبات تحتوي على براموكسين يمكن أن يساعد في تقليل حدة لدغات البعوض.