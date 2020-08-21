الامارات | أين تذهب.. «أسبوع مطاعم جميرا» تجارب حافلة بالنكهات

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «أسبوع مطاعم جميرا» تجارب حافلة بالنكهات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020

احتفالاً بعودة دبي إلى نشاطها المعهود، وبهدف تشجيع سكان الإمارة وزوارها على استكشاف أشهى المأكولات والنكهات التي يشتهر بها مشهد الطعام بأسعاره الجذابة في دبي، تواصل مجموعة جميرا «أسبوع مطاعم جميرا» الذي يأتي في إطار فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

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حيث يحظى ضيوف المطاعم بتجربة استثنائية يتناولون فيها أشهى المأكولات، وتحفل بقوائم طعام مبتكرة من ثلاثة أطباق في 12 من أشهر مطاعم المدينة، وبفرصة التمتع بالمأكولات المحضرة لتلبية كل الأذواق. وتشمل المطاعم المشاركة عدداً من أبرز المطاعم المفضلة في دبي، مثل «روكفيش» التوسكاني المعاصر للمأكولات البحرية في جميرا النسيم، ومطعم «نوماد» في جميرا فندق الخور، والذي يقدم أشهى المأكولات العالمية. وعلاوة على ذلك، يمكن للضيوف التوجه إلى مطعم «دي آند إيه» في جميرا بيتش هوتيل لتناول الأطباق البريطانية التقليدية أو العصرية، أو اختيار تناول الطعام في «ذا سوشيال هاوس» أو مقهى «لاه لاه» الشهير في زعبيل هاوس الروضة من جميرا، أو اختيار مطاعمهم المفضلة من مجموعة الوجهات الواسعة التابعة لشركة «سرود للضيافة»، ومنها المطاعم الآسيوية المفضلة «نودل هاوس» و«باي ثاي».

ومن خلال قوائم الطعام الثابتة بأسعار تراوح بين 120 درهماً و250 درهماً للشخص الواحد حسب المطعم، يحظى عشاق تجارب المطاعم بفرصة تذوق الأطباق المميزة في الوجهة التي يختارونها، ما يوفر لهم خيارات استثنائية بأسعار مذهلة. وللعائلات الراغبة في التمتع بتجربة تناول طعام استثنائية، يوفر العديد من المطاعم المشاركة وجبات مجانية للأطفال، بينما يمكن لأصحاب الأذواق الخاصة اختيار العروض البديلة بأسعار مناسبة.

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