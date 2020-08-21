الامارات | بريتني سبيرز تريد التحرر من وصاية والدها

شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تريد التحرر من وصاية والدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى نجمة البوب الأميركية، بريتني سبيرز (38 عاماً)، الخاضعة لوصاية والدها منذ أكثر من 10سنوات، لتعديل هذا الوضع الذي يتحكم في حياتها المهنية والخاصة. وطلب محاميها سامويل إنغهام من القضاء سحب والدها من اتفاق الوصاية، لتحل مكانه جودي مونتغومري، وهي وصية تحترف هذه المهنة.

وعانت المغنية في 2008 مشكلات كثيرة، وأدخلت المستشفى، لكنها عادت ورتبت أمور حياتها الشخصية والمهنية، وعاشت حياة بعيدة عن الأضواء. وهي تعيش منذ ذلك الحين تحت نظام وصاية بموافقة المحكمة.

وتدير مونتغومري أعمال بريتني سبيرز بشكل موقت منذ سنة تقريباً، بعدما عانى والدها مشكلات صحية.

وكتب المحامي في وثائق رفعت إلى محكمة في لوس أنجلوس «بلغنا مرحلة ينبغي فيها تغيير شروط الوصاية بشكل كبير، لتعكس التغيرات الرئيسة في نمط حياتها الراهن».

وأوضح أن من بين هذه التغييرات خصوصاً رغبة المغنية التي أعلنت في يناير 2019 توقفها عن الغناء لمدة غير محدودة، بعدم القيام بجولات فنية بعد الآن.

Advertisements

وأضاف المحامي أن بريتني سبيرز «تعارض بقوة» معاودة والدها لدور الوصي، ما أن تنتهي ولاية مونتغومري في 22 أغسطس الجاري.

وأشار «لا تستغني بريتني عن حقها بالسعي إلى وضع حد لنظام الوصاية في المستقبل، إلا أنها ترغب في تعيين مونتغومري وصية بشكل دائم».

وشدد المحامي على أن المغنية «تفضل كثيراً» أن يتولى الإشراف على إدارة أموالها شخص آخر غير والدها. وسبق لمعجبين ببريتني سبيرز أن تظاهروا تحت شعار «حرروا بريتني».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news