الامارات | «العويس الثقافية» تُحيي ذكرى سالم الحتاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس الثقافية» تُحيي ذكرى سالم الحتاوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبر منصتها الافتراضية، ذكرى المسرحي الراحل سالم الحتاوي (1963-2009)، ونظمت حلقة نقاشية مسرحية بعنوان «سالم الحتاوي.. من النبش في الماضي إلى الواقع» شارك فيها عدد من المسرحيين والإعلاميين، مثل هيثم يحيى الخواجة، وظافر جلود، وعبدالله صالح، وعمر غباش، وأدارتها الهنوف محمد، وتداخل فيها كل من الأديب والمسرحي عبدالإله عبدالقادر، والإعلامي حسين درويش.

وقدم الدكتور هيثم يحيى الخواجة مداخلة فنية عن مسرح سالم الحتاوي، تناولت جوانبه الفنية، وسلطت الضوء على أبرز محطاته الكتابية، خصوصاً أنه كان يكتب بإخلاص للمسرح، وهو ما ذهب إليه ظافر جلود الذي أضاء على شخصيته بشكل عام، وتوقف عند بعض أعماله التي حققت حضوراً طيباً خلال المهرجانات المحلية أو العربية، بينما قدم الفنان عمر غباش شهادة شخصية عن الحتاوي تناولت بعض جوانب شخصيته من خلال علاقة الصداقة التي جمعته بالمسرحي الراحل لسنوات طويلة، وهو ما ذهب إليه الفنان عبدالله صالح الذي تذكر بشجن طبيعة العلاقة التي ربطته بسالم الحتاوي، والمواقف التي تثير الضحك بن صديقين عايشا حياة الكتابة والهم المسرحي لسنوات طويلة.

ولاقت الحلقة النقاشية عن حياة المسرحي الإماراتي الراحل سالم الحتاوي، اهتماماً نوعياً من قبل الجمهور، وكان لمداخلة علي الحتاوي، نجل الراحل سالم الحتاوي، وقع خاص، كونها نابعة من حياة صادقة لمبدع عاش وسط بيئة محبة وحاضنة، حيث تتوالد الأفكار وتكبر الطموحات، وشكر نجل الحتاوي مؤسسة سلطان بن علي العويس لتنظيمها هذه الحلقة النقاشية، وكذلك شكر المساهمين في الندوة.

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يذكر أن الحتاوي كاتب مسرح ودراما تلفزيونية وإذاعية، وكان عضواً في مسرح دبي الشعبي، وجمعية المسرحيين، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وشارك في أغلب دورات «أيام الشارقة»، ونال خلال مسيرته الفنية جوائز كثيرة.

شارك الحتاوي في أغلب دورات «أيام الشارقة»، ونال خلال مسيرته الفنية جوائز كثيرة.

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