الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح لصناديق غداء مدرسية صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح لصناديق غداء مدرسية صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020

بعد ستة أشهر من التعلم، وقضاء العطلة الصيفية، في المنزل، تعود صناديق الغداء المدرسية إلى معظم الأسر في سبتمبر، حيث ستستقبل معظم المدارس الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

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ومع كل إجراءات السلامة المتبعة سيكون هناك بعض القلق، إذ كيف يمكننا ضمان علب غداء صحية ومغذية تساعد في الحفاظ على صحة سعيدة، وعقول نشيطة، وأجهزة مناعية قوية.

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