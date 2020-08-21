الامارات | #النصف_الحلو.. «ريبوك» تكشف عن حذاء «كلاسيك ليذر ليجاسي» الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «ريبوك» تكشف عن حذاء «كلاسيك ليذر ليجاسي» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020

كشفت «ريبوك»، العلامة الرائدة بابتكار المنتجات الرياضية، أخيراً عن إطلاق حذائها الكلاسيكي «Classic Leather Legacy» الجديد، الذي يتميز بتصميم يعكس أسلوب الحياة العصرية بإلهامٍ من الطابع الكلاسيكي، حيث يجسد الحذاء إبداعاً مميزاً، يجمع النمط العصري والعريق مع عناصره المستوحاة من نماذج أحذية الجري القديمة، ولمساته العصرية المبتكرة التي تناسب أذواق الشباب والشابات.

ويجسد التصميم ذو التفاصيل المتقنة ثمرة عقود من التجارب والرؤى المبتكرة، إذ عمل فريق المصممين على إبداع تصميم استثنائي يلبي اختيار جيل اليوم، ويناسب ذوقهم الرفيع.

ويعكس الإصدار الجديد إبداعات العلامة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، إذ يستوحي عناصره الانسيابية من حذاء الجري «Aztec» الذي تم إطلاقه في عام 1979، وتصميم «Classic Leather» الرياضي والمريح من عام 1983. واستناداً إلى تاريخ «ريبوك» الحافل، نجح فريق المنتجات والتصميم لدى العلامة، بعد تطبيق مجموعة من الأبحاث، بترجمة حسهم الإبداعي ورؤاهم المبتكرة من خلال تصميم حذاء مميز يلبي الذوق العصري.

ويتميز التصميم بلمسات جديدة تضم:

النعل الخارجي والأوسط

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يرتبط النعل الخارجي العملي والمصنوع من المطاط الطبيعي مع النعل الأوسط الذي يأخذ شكل قالب مصبوب بكثافة، ليتناغم مع الهيكل العصري ودعامة الكعب المصممة من لون ومادة مختلفة.

تصميم مدعم بهيكل مُقوّى

تم تصميم الجزء العلوي من مكونات مصنوعة من نسيج النايلون والجلد الطبيعي. كما تحتفي توليفة الألوان المستوحاة من بدايات حقبة السبعينات بالفترة التي أطلقت خلالها العلامة نادي ريبوك للجري.

تفاصيل راقية

تتمثل تفاصيل هذا الإصدار في شعار «ريبوك» ثلاثي الأبعاد، وعناصر مستوحاة من العلم البريطاني. كما تبرز علامة «ريبوك» الحديثة والمنسوجة على لسان الحذاء تحت غطاء شفاف مصنوع من مادة TPU، ويتميز التصميم بتدرجات تعكس الأضواء، ونظام قياسي لتعديل رباط الحذاء. ويتوافر الحذاء في متاجر التجزئة في الإمارات بسعر يبدأ من 399 درهماً.

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