الامارات | أين تذهب.. «جراند كوزموبوليتان» أيقونة الضيافة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «جراند كوزموبوليتان» أيقونة الضيافة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020

كشفت إدارة فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، عن افتتاح أبوابه رسمياً، والذي يتيح أمام الضيوف خلال فترة محدودة إقامةً مجانيةً ضمن واحدة من أكبر الغرف الفندقية في المدينة، وذلك عند تناول الطعام في مطعم «جاردينيا براسيري».

ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2020، وذلك عند تناول كل شخص وجبتي الفطور والغداء أو الفطور والعشاء في المطعم الجديد بقيمة 225 درهماً، حيث يحصلون على إقامةٍ مجانيةٍ لليلة واحدة فقط في إحدى غرف سوبيريور الفسيحة والمثالية للعائلات أو الأزواج، وذلك لشخصين في الغرفة الواحدة، كما يتسنى للضيوف الصغار، ممن لم تتجاوز أعمارهم سن الخامسة، فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

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وفي ضوء استجابته لمتطلبات السوق، أطلق الفندق عرض الإقامة الطويلة في غرف سوبيريور الفاخرة بأسعار تبدأ من 3950 درهماً شهرياً لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2020. ويشتمل العرض خدمات مكتب الاستقبال والعناية بالغرف والضيافة على مدار الساعة، وحسومات بنسبة 30% في مطاعم الفندق وعلى خدمة غسيل الملابس، فضلاً عن مواقف مجانية لركن السيارات. ويعتبر العرض الشهري بديلاً مثالياً عن استئجار الشقق خلال الوقت الحالي.

يجسد فندق «جراند كوزموبوليتان دبي» المعنى الحقيقي للملاذ العائلي، حيث يمرح الصغار في حوض السباحة الخاص بالأطفال أو في أماكن اللعب الخارجية المخصصة لهم أو في غرفة الألعاب الإلكترونية، فيما يخوض الكبار تجربة استجمام مميزة في حوض السباحة غير المتناهي، المزود بنظام تحكم في الحرارة، والذي يتمتع بإطلالات بديعة على المدينة من موقعه على السطح، أو في مركز «دريم ووركس سبا» الصحي، الذي يضم ستة أجنحة مخصصة لجلسات التدليك وغرفة بخار وساونا، أو في صالة اللياقة البدنية «ماتريكس» التي تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف على مدار الساعة.

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