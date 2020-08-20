أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاده مع خطيبته بحضن ورسالة: "يوم ميلادي هو يوم خطوبتي"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده الأول عقب خطوبته على علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة "سعد" وهو يحتضن خطيبته، مُعلقًا: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه"، في إشارة منه إلى أن يوم خطوبته بمثابة يوم مولده.

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وظهرت "علياء" بفستان أسود دون أكمان، قصير، تميز بكونه منقوشا باللون الأبيض.

وكان الفنان أحمد سعد، أعلن مؤخرًا ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورة تجمعهما من عيد ميلادها، وهو يحتضنها معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، حيث يبدو من الصور وجود علاقة عاطفية بينهما.

وتعد علياء بسيوني، هي السيدة الرابعة التي يرتبط بها الفنان أحمد سعد، بعد لبنى بيومي، وهي أم أبنائه، والفنانة ريم البارودي، والفنانة سمية الخشاب.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن مؤخرًا، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "100 حساب"، التي تجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.