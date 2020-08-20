رضوى الشربيني للسيدات: الرجال مثل الأطفال.. "اهتموا بيهم زي ولادكم"

علاقات و مجتمع

ناشدت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها من السيدات، بالاهتمام بأزواجهن، مثل اهتمامهن بأبنائهن، فالرجال بشكل عام يريدون الاهتمام مثل "الأطفال"، على حد قولها، موضحة أن الزوجة عندما تذهب لشراء أي شيء لأبنائها، عليها أن تضع زوجها في اعتبارها، وتشتري له أى شيء.

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وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفرة"، أن الزوجة يجب أن تنظر للرجل غير الخائن بطريقة تختلف عن الرجل الخائن، قائلة: "لما تكون حماتك بترخم عليكي، زوجك ملوش علاقة، حاولى تظبطى حياتك أنتى مع زوجك".

وناشدت الإعلامية، الأزواج بأن يضعوا الأبناء فى منزل أحد الآباء، ويذهبا سويًا لمكان يستمتعان بحياتهما، وللتخفيف من ضغوط الحياة، "مش كل واحدة لازم تحط لجوزها ألوان على وشها وحاجات حلوة كده عشان ميبصش بره، وبلاش تقولى لجوزك اشمعنا، وده جاب لمراته إيه ولو جابلك أى حاجة قولى له حلوة".

وتابعت ساخرة: "ممكن جوزك يجيب وردة لواحدة بره، وتشعر بأنه أفضل الرجال".