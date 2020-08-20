هنا شيحة تفاجئ متابعيها بصور نجلها في عيد ميلاده: "دول ولادك!"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هنا شيحة عدة صور تجمعها بأولادها، احتفالًا بعيد ميلاد نجلها الكبير آدم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور العديد من المناسبات المختلفة التي جمعت بينها وبين أولادها.

Advertisements

وقدمت بعض الكلمات المؤثرة لنجلها، قائلة: "أسعد عيد ميلاد، أنا أحبك، آدم يا نور الشمس، ولدي البِكر، الأمان الخاصة بي، أفضل صديق لي، وتوأم روحي".

وتابعت: "هناك الكثير من الأشياء التي أريد أن أقولها ولكن لا توجد كلمة تكفي للتعبير عن حبي لك، وامتناني، واعتزازي برؤية مدى تقدمك وإيماني ومعرفة إلى أي مدى ستذهب، أنت تلهمني كل يوم وأشكر الله كل يوم عليك، أحبك يا دودي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصت آلاف تسجيلات الإعجاب، في حين اندهش البعض من أعمار أولادها معلقين: "هما دول ولادك؟"، و"ولادك دول ما شاء الله".

يذكر أن الفنانة شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل "شاهد عيان" أمام الفنان حسن الرداد.