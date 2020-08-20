كتب: هن - 09:44 م | الخميس 20 أغسطس 2020

صينية اللحمة بالخضار تعد خيارا ممتازا لتناولها مع الأرز في وجبة الغداء، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل صينية اللحمة بالخضروات بطريقة سهلة. المقادير لحمة مقطعة مكعبات. مكعبات بطاطس. كوسة مقطعة. فاصوليا خضراء. بصل مفروم. طماطم. سمن. فلفل أخضر رومي. ثوم. Advertisements ملح. فلفل أسود. بهارات. خل. طريقة عمل صينية لحمة بالخضار تتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والخل والبهارات. تقطع الطماطم وتخلط مع البصل والكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي والبطاطس. يضاف الخضار المقطع على اللحمة ويقلب مع رشة ملح وفلفل وفصوص الثوم والبهارات. يضاف السمن وتغطى الصينية بورق الزبدة وورق الفويل. توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل صينية لحمة بالخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.