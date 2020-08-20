استوحي أحداث ديكورات منزلك من بيوت المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

ديكورات المنزل من أكثر الأشياء التي تؤثر على نفسية الشخص، لذا يجب اختيارها بعناية وراحة، مثل ما نلاحظه في بيوت المشاهير.

دوما ما يختار المشاهير الألوان المريحة للعين، والقطع التي تهدئ أعصابهم مثل الأرجوحة، لماذا لا نطبق مثل هذه الديكورات في منازلنا مع مراعات المساحات والقطع الباهظة الثمن، فيمكننا استبدالها بأشياء تشبهها ولكن بسعر مناسب.

وبجولة في منازل المشاهير، جمعنا لكم أحدث الديكورات والألوان التي تساعدك على اختيار ديكور منزلك.

كيم كارداشيان:

اختارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، أن يكون سرير غرفة نومها خارج عن المألوف، حيث إن شكله غير تقليدي؛ فظهر السرير كأنه قطعة خشب غير متساوية.

كما أنها وضعت في غرفة المعيشة أرجوحة من الخشب أضفت إلى الغرفة روحا من الحيوية.

شاكيرا:

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أما عن غرفة نوم المطربة الأمريكية شاكيرا؛ فالجديد فيها أنها صُممت بألوان فاتحة، وظهر السرير مرتفعا أكثر من المعتاد، ومصنوع من الكابوتنيه.

والسفرة في منزلها مصنوعة من الرخام بدلًا من الخشب، واختارت اللون السيلفر للكراسي.

أنجلينا جولي:

أكثر ما لفت الانتباه في منزل النجمة العالمية أنجلينا جولي هو حجرة السفرة، فهي مميزة جدًا بلونها الأنيق وتصميمها الفاخر، وهي من الطراز الكلاسيكي وصُنعت من الخشب بلونه البني والكراسي باللون النبيتي.

توم كروز:

وبجولة في منزل الفنان العالمي توم كروز، وجدنا أن غرفة النوم اعتمدت على اللون الأبيض فقط، سواء في دهان الحائط، أو الآثاث.

أما عن المطبخ تميز بلونه البني الذي يميل إلى لون الخشب الطبيعي، ولون الأرضية أسود، ومن خلال يمكن أن نتعلم تنسيق الألوان الغامقة معًا.