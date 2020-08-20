كيف تكتشف الإصابة بالسكري؟.. أعراض متعددة تخبرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تصاحب الإصابة بمرض السكري بعض الأعراض المزعجة، والتي يمكن للشخص من خلالها اكتشاف إصابته، وحال إهمال التعامل مع المرض بشكل سليم، قد تحدث مضاعفات صحية خطيرة.

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