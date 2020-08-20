دانا حمدان تقلد أحد المشاهد عبر "تيك توك".. ومتابعوها: "عايزة تخسي ليه؟"

لايف ستايل

نشرت الفنانة دانا حمدان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أحد المشاهد التى قلدتها عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت في الفيديو بشعر مستعار ونظارة شمس، مرتدية فستانا قصيرا، وانهالت تعليقات متابعيها أبرزها "وانتى عايزة تخسي ليه، صحة وهنا، منورة".

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لم تكن هذه المرة الأولى التى تتقمص فيها دانا حمدان شخصيات أخرى، حيث تقمصت قبل ذلك شخصية هند رستم، في فيلم "الزوج العازب".

وظهرت دانا خلال مقطع الفيديو بفستان أسود قصير، وباروكة صفراء، والذي لقي استحسان المتابعين، وحصد على ما يقرب من 19 ألف مشاهدة، خلال فترة قصيرة.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته أماني كمال وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، وعدد من الفنانين.