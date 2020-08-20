أحمد حاتم برفقة زوجته في عرض البحر.. ومتابعون: "يا بختها"

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة تجمعه بزوجته.

وظهر الثنائي وسط البحر، في صورة عفوية، أهداها الفنان لها بصحبة كلمات أغاني الهضبة عمرو دياب، معلقًا: "ده حبيبي لو نزل.. على الأرض في ناس تعتزل".

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وعلى الفور تفاعل المتابعون مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، كان أبرزها: "يا بختها"، "ربنا يخليكم لبعض".

وكان الفنان أحمد حاتم، احتفل العام الماضي بعقد قرانه، على جايدا الديب، بحضور أصدقائه من الوسط الفني.

يذكر أن الفنان شارك مؤخرًا ببطولة فيلمه الأخير "الغسالة" أمام محمود حميدة، شيرين رضا، وهنا الزاهد.