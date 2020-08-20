هنا الزاهد تتألق بـ ستوميك عقب إزالة التاتو

لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة.

وأظهرت الصور الفنانة بإطلالة "كاجوال" ببليزر أحمر صريح اللون، مفتوح، ارتدت أسفله ستوميك أسود كاشف البطن، مع بنطلون "جينز".

وعقبت الفنانة على الصورة معلقة عن مدى حبها للون الأحمر.

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وتفاعل العديد من المتابعين مع صورة الفنانة التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب.

وكانت الفنانة أزالت مؤخرًا، وشمين على كتفها وأسفل رقبتها، حيث ظهرت مع طبيبها وهي تشارك جمهورها بعض النصائح في مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على تطبيق Instagram.

وكشفت "هنا" أنها خضعت لأربعة جلسات لإزالة الوشم، محذرة جمهورها بألا يتعجلوا في رسم الوشم، حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

أما طبيب "هنا" فوجه بعض النصائح لأي شخص يفكر في رسم الوشم، مؤكدا أن إزالته تستغرق وقتا طويلا.

يذكر أن هنا الزاهد ظهرت بأكثر من وشم، أحدها أسفل رقبتها والآخر على أحد ذراعيها.

وشاركت هنا الزاهد في موسم أفلام عيد الأضحى، بفيلم "الغسالة"، وهو من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎