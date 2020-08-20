استشارى تغذية توضح خطورة كبسولات تسمين الوجه: المكملات الغذائية أفضل علاج

صحة

تعانى بعض الفتيات والسيدات من نحافة الوجه، ويبدأ التفكير في كيفية العلاج، ويلجأ البعض إلى فيتامينات تساعد على تسمين الوجه وإعادة نضارتها من جديد ولكن يلجأ البعض إلى الكورتيزون لنفخ الوجه.

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أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية، أن كبسولات تسمين الوجه تكون عبارة عن كورتيزون يتسبب في نفخ البطن والوجه ويوجد نوع آخر عبارة عن حقن وله العديد من الأضرار على الجسم منها نفخ الوجه بشكل مبالغ فيه.

وأضافت أثناء حديثها لـ "هن"، أنه من الأفضل اتباع نظام غذائي وتناول مكملات غذائية وممارسة الرياضة وتناول وجبة غذائية تحتوى على بعض السعرات الحرارية قبل النوم.

فيتامينات تساعد على تسمين الوجه

توجد بعض الفيتامينات التي تساعد على تسمين الوجه منها فيتامين "C" وفيتامين "A"، ويحتوى الصبار على هذه الفيتامينات بكمية كبيرة يمكن وضع جل الصبار على الوجه.

يحتوي التفاح على فيتامين "C" ويحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من الكولاجين مما يساعد على تسمين الوجه وتقليل التجاعيد، كما يمكنك خلط الجلسرين وماء الورد يساعد على ترطيب البشرة وقد يساعد على تسمين الوجه ويتم ذلك عن طريق وضع هذه الخلطة على الوجه قبل النوم.