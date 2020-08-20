تناوله مع الفلفل الأسود.. 10 فوائد لا تتوقعها للكركم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يتميز الكركم بقيمته الغذائية العالية، نتيجة احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، مثل الحديد، والبروتين، والألياف، وفيتامين C، مما يجعل له فوائد صحية متعددة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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