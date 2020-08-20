4 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ينتج فيروس كورونا تأثيرات مختلفة بشكل ملحوظ، تتراوح من ردود الفعل غير المصحوبة بأعراض إلى تفاقم حالات المرض في وحدات العناية المركزة.

وكشفت خبيرة بارزة في الأمراض المعدية، أن هناك 4 أعراض تشير إلى شكل أكثر خطورة من المرض. وما يجعل "كوفيد-19" عدوا هائلا، هو عدم القدرة على التنبؤ بتأثيراته، وفقا لموقع " روسيا اليوم".

ويبدو أن بعض الأشخاص لا يعانون من أعراض، بينما يواجه البعض الآخر تأثيرات قد لا يتعافون منها أبدا.

وفي حديثها إلى "إكسبريس"، قامت الدكتورة كارولين هيمسلي، القائدة السريرية للأمراض المعدية في مستشفى لندن الرائد، والمستشارة الطبية لمزود معدات الوقاية الشخصية Wise Protec، بفهرسة شدة الأعراض.

وقالت هيمسلي، العديد من الناس تظهر عليهم أعراض تنفسية تقليدية، مثل السعال الجاف المستمر ومشاكل التنفس والتهاب الحلق واحتقان الأنف.

وأضافت: "نحن نعلم الآن أن الأعراض الأخرى قد تشمل فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ظهور أعراض معدية معوية، ولكن عددا كبيرا من المصابين بـ"كوفيد-19" لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق". وحذرت من أن هذه الأعراض ليست عادة مدعاة للقلق، ولكن بعض الأعراض قد تتسبب في شكل أكثر خطورة من المرض

واستطردت موضحة: "الأعراض التي يجب الانتباه لها هي ضيق التنفس والحمى المستمرة وألم الصدر والارتباك. وإذا وجدت أنه لا يمكنك إنهاء جملة دون الشعور بضيق في التنفس أو أن تنفسك سريع حقا أثناء الراحة، أو تشعر بضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية العادية وغير المرهقة، فعليك بالتأكيد طلب المشورة الطبية".

ويمكن أن يشير مدى سرعة تفاقم الأعراض إلى شدة المرض، كما أن العديد ممن يعانون من أعراض المرض الحادة، تستمر معاناتهم لمدة أسبوع تقريبا عندما يكون لدى الجسم استجابة مناعية مبالغ فيها، وينبغي الانتباه إلى ذلك أيضا، وفقا لـهيمسلي.

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وتابعت الخبيرة الصحية: "نحن نعلم أن الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ويشعرون بالتوعك، هم أكثر عرضة للامتثال لرسائل الصحة العامة والبقاء في المنزل، وبالتالي تقليل انتشار الفيروس، ولكن من المهم ألا يتجاهل هؤلاء الأشخاص تفاقم الأعراض والحاجة إلى طلب المشورة".

كما أوضحت أن أولئك الذين ليس لديهم أعراض، قد يمارسون أعمالهم اليومية غير مدركين تماما أنهم معديون، ويمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين.

لذا، من المهم بالنسبة لنا جميعا الالتزام بنظافة اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، كما قالت هيمسلي.

- كيفية تخفيف الأعراض الخفيفة أثناء التواجد في المنزل:

لا يوجد حاليا علاج محدد لفيروس كورونا، ولكن غالبا يمكن تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية، أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن اتباع ما يلي:

• ممارسة الراحة.

• شرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف.

• تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الراحة.