لأناقتكِ.. أحدث موديلات القفاطين بألوان خريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الخريف، برز العديد من الألوان لهذا الموسم، وتضمن إيحاءات باستيلية مميزة؛ كالأزرق والبنفسجي والأصفر، إلى جانب الليلكي والبني والأخضر، ولتأنق الكثير من النساء بالقفاطين المغربية، لا سيّما في الخريف، تعرفي معنا على أبرز موديلات القفاطين الرائجة في خريف 2020 من أشهر النساء المغربيات، ولا تنسي أن تضعي أفكارًا من هذه القائمة في خزانتك.



إطلالات القفاطين الخضراء

إطلالات القفاطين الخضراء



برز في هذا الموسم اللون الأخضر المستوحى من حجر الجاد بقوة على منصات الخريف، والأخضر الباستيلي، ومن المغربيات المشاهير؛ استوحينا لكِ قفطانًا أخضر من المخمل المزيّن بالزهور الخريفية بطريقة عربية مذهلة، من وحي إكرام العبدية، وقفطانًا بدرجة الباستيل الأخضر المزين بقماش الساتان المطرز بالذهبي من يسرا سعوف، وآخر أخضر مزينًا من المنتصف بقماش أزرق مرسوم بالبيج بطريقة مناسبة للخريف من دنيا بطمة.

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قفاطين بتدرجات البنفسجي

قفاطين بتدرجات البنفسجي



اللون الليلكي الهادئ سيكون حاضرًا في كل مكان في الخريف المقبل من خلال الأزياء بأنواعها، وعن القفاطين؛ فنلهمكِ قفطان دنيا بطمة المزين باللون البنفسجي البارد المكسو بالتطريزات الذهبية، والمزين بوشاح شفاف بنفسجي وحزام عريض للخصر، وإطلالة اليوتيوبر المغربية رباب بقفطان من المخمل البنفسجي المكسو بتطريزات الزهور الذهبية، ولتكمل فخامة الإطلالة؛ تألقت بأقراط ذهبية وتاج ضخم.

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خيارات القفاطين باللون البني الترابي

خيارات القفاطين باللون البني الترابي



يعود اللون البنيّ للواجهة من جديد في موضة خريف ٢٠٢٠، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- من فاطمة الزهراء قنبوع قفطانًا بدرجة البني الكريمي المطرز بالذهبي بطريقة مذهلة، وأكملت جمالها بتاج ذهبي ناعم وأقراط ذهبية، وتأنقت يسرا سعوف بقفطان بنيّ من قماش الساتان المطرز بالفضي والذهبي بطريقة عصرية، وآخر مصمم من القماش البني البارد المطرز بالأبيض والبني، ومزيّن بأكمام واسعة.

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تنسيقات قفاطين باللون الأصفر الباستيلي

تنسيقات قفاطين باللون الأصفر الباستيلي



برزت عدة ألوان بتدرجات الأصفر لخريف هذا العام، ومنها ما تشكل بإيحاءات الجواهر، حيث يشبه الأحجار الكريمة أو الباستيل؛ الذي ظهر بكثرة في المواسم الأخيرة، ولظهورك بالقفطان؛ يمكنكِ أن تستوحي من سلمى رشيد خيارها للقفطان الأصفر الصيفي المزين برسومات الزهور الملونة بطريقة شبابية، أو ظهور إكرام العبدية بقفطان أصفر مطرز بلون مميز من الذهبي، ومطرز بالبيج من المنتصف وعلى أطراف الأكمام بطريقة أنثوية مذهلة.

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قفاطين باللون الأزرق الباستيلي

قفاطين باللون الأزرق الباستيلي



احتل الأزرق البودري مكانة الأبيض في الخريف القادم، حيث فرض هذا اللون الباستيلي نفسه بقوة على منصات الخريف، فاعتمديه دون تردد؛ كخيار يسرا سعوف بقفطان من قماش الساتان الأزرق المزين برسوم ذهبية بطريقة مميزة، وإطلالة فاتي جمالي بقفطان سماوي مزين بنقوش سماوية ناعمة بطريقة مميزة زاد من تألقها حزام ذهبي، أو ظهور سلمى رشيد بقفطان أزرق مطرز بالذهبي والبرونزي مع وشاح لامع، وأكملت مظهرها بتاج وحزام ذهبييْن.