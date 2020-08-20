أجمل موديلات حقائب حمراء اعتمدتها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - لإطلالات صيفية ناعمة هذا الموسم ، اختاري أجمل موديلات حقائب حمراء رائجة.

شاهدي من اكسسوارات النجمات الحقائب الحمراء بوحي منهن وكذلك أحدث موديلات الحقائب الحمراء من عروض أزياء 2020.



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حقائب حمراء بوحي من النجمات

CHANEL





ظهرت أكثر من نجمة بالحقائب الحمراء بتصاميم متنوعة تضيف حيوية للأزياء.



اعتمدت مايا دياب الحقيبة الحمراء بالتصميم الذي ينسدل من الرقبة ويلتف حول الخصر، ونسقتها مع تي شيرت أبيض وسروال جينز.

ULLA JOHNSON





كذلك أكملت نجوى كرم إطلالتها باللون الأبيض بحقيبة يد حمراء وحذاء باللون الأحمر.



واختارت نانسي عجرم الحقيبة الحمراء بطريقة الـCross مع سويت شيرت أبيض بسحّابة أمامية وسروال جينز.





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حقائب حمراء من عروض أزياء 2020

BALENCIAGA





قدمت العديد من الماركات موديلات حقائب حمراء متنوعة لعام 2020 والتي يمكن أن تختاري منها تصاميم مميزة ومواكبة للموضة.



أحببنا حقيبة بالنسياغا Balenciaga بالتصميم المثلث، وكذلك الحقيبة الرفيعة والطويلة من شانيل Chanel.



كما قدمت بعض الماركات شنط حمراء يتم حملها باليد بطرق غير تقليدية مثل حقيبة Maison Margiela وحقيبة أوف وايت Off White.

MICHAEL KORS





وبرزت الحقائب الحمراء بالسلاسل المعدنية سواء ذهبية أو فضية مثل حقيبة مايكل كورس Michael Kors وحقيبة توري بورش Tory Burch.



وللمرأة التي تفضل الحقائب الكبيرة، اخترنا لكِ حقيبة كبيرة باللون الأحمر من مارني Marni لتناسب العطلات الصيفية.

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