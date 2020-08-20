لايف ستايل

أجمل موديلات حقائب حمراء اعتمدتها النجمات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - لإطلالات صيفية ناعمة هذا الموسم ، اختاري أجمل موديلات حقائب حمراء رائجة.

شاهدي من اكسسوارات النجمات الحقائب الحمراء بوحي منهن وكذلك أحدث موديلات الحقائب الحمراء من عروض أزياء 2020.

تابعي المزيد:حقائب المايكرو تسيطر على موضة صيف 2020


حقائب حمراء بوحي من النجمات

 

CHANEL
CHANEL



ظهرت أكثر من نجمة بالحقائب الحمراء بتصاميم متنوعة تضيف حيوية للأزياء.

اعتمدت مايا دياب الحقيبة الحمراء بالتصميم الذي ينسدل من الرقبة ويلتف حول الخصر، ونسقتها مع تي شيرت أبيض وسروال جينز.

 

ULLA JOHNSON
ULLA JOHNSON



كذلك أكملت نجوى كرم إطلالتها باللون الأبيض بحقيبة يد حمراء وحذاء باللون الأحمر.

واختارت نانسي عجرم الحقيبة الحمراء بطريقة الـCross مع سويت شيرت أبيض بسحّابة أمامية وسروال جينز.

 

تابعي المزيد:اختاري حقائب خصر بنقشة جلد الثعبان لإطلالة جريئة

 

Advertisements



حقائب حمراء من عروض أزياء 2020

 

 

BALENCIAGA
BALENCIAGA



قدمت العديد من الماركات موديلات حقائب حمراء متنوعة لعام 2020 والتي يمكن أن تختاري منها تصاميم مميزة ومواكبة للموضة.

أحببنا حقيبة بالنسياغا Balenciaga بالتصميم المثلث، وكذلك الحقيبة الرفيعة والطويلة من شانيل Chanel.

كما قدمت بعض الماركات شنط حمراء يتم حملها باليد بطرق غير تقليدية مثل حقيبة Maison Margiela وحقيبة أوف وايت Off White.

 

MICHAEL KORS
MICHAEL KORS



وبرزت الحقائب الحمراء بالسلاسل المعدنية سواء ذهبية أو فضية مثل حقيبة مايكل كورس Michael Kors وحقيبة توري بورش Tory Burch.

وللمرأة التي تفضل الحقائب الكبيرة، اخترنا لكِ حقيبة كبيرة باللون الأحمر من مارني Marni لتناسب العطلات الصيفية.

 

تابعي المزيد:موديلات حقائب رياضية عصرية لكل الأوقات

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجمل موديلات حقائب حمراء اعتمدتها النجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا