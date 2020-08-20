فساتين سهرة خريفية ٢٠٢٠ للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - تقع المرأة المحجبة في حيرة دائمًا عند شراء فستان لإحدى المناسبات الخاصة، ومع اقتراب فصل الخريف نقدم لكِ -عزيزتي- أفكارًا متنوعة لموديلات فساتين سهرة محتشمة وأنيقة تخفي عيوب الجسم، وتُلهمكِ إطلالة ‫مبهرة بألوان خريف ٢٠٢٠ من مدونات الموضة. ‬‬



فساتين باللون الكريمي لإطلالة مميزة

فساتين باللون الكريمي لإطلالة مميزة



تعد درجات الألوان الكريمية من أبرز الألوان في خريف ٢٠٢٠، لذا تأنقت سلمى عبد الحازم بفستان باللون البيج الكريمي المزين بالريش واللمعة المميزة، ونسقت دنيا جمال فستانًا بيج باللون الكريمي المكسو بنقوش الزهور ونفشة ناعمة مع حجاب بيج ومجوهرات كريمية، وتزينت أميرة سكر بفستان منفوش باللون الأصفر الكريمي المزين بالنقوش البنية بطريقة ساحرة في الحفلات.

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إطلالات فساتين بألوان الباستيل للخريف

إطلالات فساتين بألوان الباستيل للخريف



برزت ألوان الباستيل خلال الفترات الماضية بطريقة بارزة جدًّا عالميًّا، وبالأخص من مدونات الموضة العربيات، وواصلت استمراريتها في خريف ٢٠٢٠، لذا اخترنا لكِ عدة إطلالات لفساتين المناسبات بألوان الباستيل، حيث اختارت هدير موسى فستانًا أصفر بدرجة الباستيل، جاء بقصة متعرجة من الأسفل، ومن الأعلى بقصة الزهور بطريقة مميزة، وتجملت إيمان أحمد بفستان بنفسجي بدرجة الباستيل المناسب للشابات وصُمم بقصة واسعة مزينة بمطاطات، وزُين من الرقبة بالزهور البسيطة؛ لخيار مفعم بالحياة، وظهرت آية سكر بفستان زهري مصمم بقصة من الساتان الناعم المزين بقصة بلوزة لامعة بقماش بكشكشة مميزة، وأطلّت شقيقتها أميرة بفستان مشابه باللون الأصفر.

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خيارات الفساتين بالألوان الخريفية

خيارات الفساتين بالألوان الخريفية



في كل صيحة موضة تبرز درجات الألوان الخريفية المتعارف عليها لدى الجميع؛ كالأحمر النبيذي والبني وغيرهما، ومنها تألقت إسراء صبري بفستان أحمر مصمم بأكمام منفوخة وقصة واسعة منسدلة، وارتدت أميرة سكر فستانًا رماديًّا مصممًا بقصة منفوشة من الأسفل ومطرزًا بالنقوش البنية والرمادية بطريقة مناسبة للفتيات الشابات.

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نصائح اختيار فساتين سهرة للمحجبات

كيف تختارين الفستان المناسب



لظهورك بإطلالة أنيقة ومميزة بحس عالٍ من الأناقة، ننصحكِ باللجوء للفساتين المنفوشة التي تلائم الكثير من السيدات، ولكن عليك اختيارها بقصة ضيقة من الأعلى؛ حتى لا تضيف لكِ المزيد من الوزن، أو اختاري الفساتين المزودة بطبقة من الشيفون أو الأورجانزا، لا سيّما إن كنتِ تمتلكين أردافًا ممتلئة، وإن كنتِ ذات قوام قصير؛ فيمكنكِ اختيار فستان بقصة حورية البحر، والذي يتصف بموديل مُحدِّد للقوام، ويتسع بشكل تدريجي من منتصف الساق، وإن كنتِ من ذوات القوام الكمثري؛ فعليكِ ارتداء فستان بتطريز ناعم على الكتفين وحول الصدر، أو قصة تنسدل على القوام؛ حتى تخفي الأفخاذ الممتلئة.