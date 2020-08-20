خواتم بأحجام ضخمة تلفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - أن تكون السيدة متميّزة هذا يعني أن تكون مختلفة ومبهرة دوماً في كل شيء، وأن تبتعد عن كل ما هو تقليدي وروتيني في إطلالتها، وهناك بعض التفاصيل التي ربما قد تعتقدها صغيرة وغير مؤثرة من شأنها أن تمنحها الكثير من الاختلاف والتميز وتلفت النظر لجمالها وسحرها، كطريقة انتقائها للمجوهرات المميزة منها الخواتم بأحجام ضخمة للفت الأنظار.

لم لا تلجئين إلى ارتداء خواتم متميزة وغريبة بعيدة كل البعد عن تلك الأشكال التقليدية التي اعتدتِ ارتداءها، والتي يمكنها أن تمنح يدكِ رونقاً ساحراً، اختلافاً وجاذبية، وبالتأكيد ستفكرين بتغير رأيكِ.

أناقة

خواتم ضخمة



رافقت المجوهرات الإطلالات الرسمية للسيدة بشكل دائم منذ القديم وحتى يومنا هذا، فبترصيعها وبالأحجار التي تزينها استطاعت أن تمنح الإطلالة أناقة لا مثيل لها، ولهذا السبب تعمد دور المجوهرات العالمية إلى تقديم مجوهرات فاخرة للفت الأنظار، منها الخواتم ذات التصاميم الفخمة وغير التقليدية في آن واحد، فإذا كانت السيدة قد اعتادت على اختيار خاتم بسيط مرصّع بأحجار كريمة، ستغيّر رأيها إذا شاهدت خاتماً من الذهب الأصفر بتصميم غريب وغير تقليدي، حيث جاء من دون أي ترصيع وبتصميم يشبه إلى حدّ كبير خلية النحل المتداخلة فيما بينها، كما صُمم هذا الخاتم ليملأ الإصبع بشكل لافت للنظر.

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أحجار الياقوت



أما حجر الياقوت الأحمر الذي يبرز استخدامه بتصميمين مختلفين فقد استطاع أن يثبت حضوره بقوة، خاصة وأنه لم يأتِ وحيداً بل رافقته حبات اللؤلؤ الصغيرة الحجم التي شكّلت دائرة حول أحد أحجار الياقوت، بالإضافة طبعاً إلى فخامة اللون الذهبي المستخدمة فيه أيضاً.

كما برز الخاتم بلون الفضة الجذاب، مع أحجار من الألماس الصغيرة توزعت حول حجر كبير من الألماس الذي يعكس الألوان المقابلة له، فهذا الخاتم بفخامته وغرابته سيمنح السيدة إطلالة وتميزاً فريداً.

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أصداء واسعة

خواتم



تلقى الخواتم بأحجام ضخمة أصداءً واسعة تغني السيدة عن أي قطعة مجوهرات أخرى كالعقود والأساور وتستطيع ارتداءها في السبابة، الوسطى أو البنصر، والخواتم بأحجام ضخمة بشكل عام تناسب اليدين الكبيرتين أكثر فهي تجعل الأصابع تبدو أكثر نعومة، أما إذا كانت الأنامل قصيرة وتريد السيدة ارتداء الخواتم الكبيرة فيفضل أن تكون بتصاميم هندسية.

هناك العديد من النساء التي تتميزن بحجم اليد الصغيرة تفضل شراء النوع الكبير الحجم من الخواتم؛ حتى تقوم هذه الأنواع من الخواتم بإعطاء يديها شكلاً فخماً وكبيراً وظاهراً عند التزين بهذه الأنواع من الخواتم، أما الخواتم الكبيرة فتأتي بالعديد من الأشكال الكبيرة والجذابة التي تلفت نظر جميع الفتيات عند رغبتهن بالقيام بشراء خاتم.

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