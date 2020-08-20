طرق طبيعية لصنع مُوَرِّد الخدود في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - تفضل النساء الحصول على وجه جميل متألق يظهر بإطلالة طبيعية، لذا يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل المختلفة. وباعتبار أحمر الخدين من أهم الخطوات التجميلية عند وضع المكياج؛ كونه يُكسب الوجه مظهرًا حيويًّا مفعمًا بالجمال، فقد اخترنا لكِ بعض الطرق الطبيعية لصناعة أحمر الخدود بمنتهى اليسر والبساطة، فإليك التفاصيل.



ثلاث طرق بسيطة لعمل مورد الخدود الطبيعي

طرق بسيطة لعمل مورد الخدود الطبيعي



لتطبيق مورد الخدود الطبيعي بطريقة بسيطة يمكنك مزج الفازلين مع كمية مناسبة من دم الغزال في ماء ساخن إلى أن يذوب ويتماسك للاستخدام المتكرر، ولطريقة ثانية قومي بوضع كمية من الكريم المرطب مع كمية بسيطة من بودرة دم الغزال، واخلطيهما في أي علبة صغيرة لديكِ، ويمكنك تجربة اللون على يديك وتزويد كمية دم الغزال بالتدريج لتصلي للدرجة التي تفضلينها، ولطريقة أخرى يمكنك تذويب ملعقة صغيرة من الفازلين في ملعقة كبيرة من الماء الساخن، وبعدما يذوب أضيفي ملعقة صغيرة من الجليسرين وملعقة صغيرة من النشا ونقطتين من لون الطعام الأحمر ونقطة زيت عطري، ويتم وضع المزيج في علبة صغيرة، ثم ضعي الخليط في الفريزر إلى أن يتماسك، وسيصبح جاهزًا للاستخدام في أي وقت، ويجب وضعه في الثلاجة دائمًا للاستخدام المتكرر.

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وصفة مميزة لعمل مورد الخدود بألوان مختلفة

وصفة مميزة لعمل مورد الخدود بألوان مختلفة



لطريقة مميزة، يمكنك صناعة أحمر الخدود من زهور الكركديه، وذلك عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من بودرة النشا الناعمة إلى نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق بتلات الكركديه الجافة، وخلطهم جيدًا في علبة صغيرة، والتحكم باللون عبر زيادة بودرة الكركديه، تبعًا لدرجة اللون الزهري الذي تفضلينه ويتناسب مع لون بشرتك، وإذا كانت لديكِ الرغبة في إضافة لمسة برونزية، فاستعملي كمية أكبر من كاكاو البودرة، أما إذا أردتِ تفتيح أحمر الخدود فزيدي مقدار النشا، ولإضافة لمعة خفيفة أضيفي القرفة، بينما إذا كنتِ تحبين أحمر الخدود الكريمي فبإمكانك إضافة كمية قليلة من زيت جوز الهند الأصلي على المكونات، والاحتفاظ بها في علبة صغيرة محكمة الغلق بعيدًا عن الرطوبة والهواء، فهي صالحة للاستخدام لمدة أسبوع كامل، مع الانتباه إلى أن هذه الوصفة لا تصلح لذوات البشرة الحساسة، خاصةً مع وجود القرفة.

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