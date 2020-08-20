لجمالك.. تعرفي على كيفية تقشير البشرة بالحليب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - تحرص الكثيرات من الفتيات على تقشير البشرة بشكل دوري؛ وذلك لإزالة الجلد الميت وفتح المسامات المغلقة وتضييق المسامات الواسعة، إلى جانب المساعدة على إبقاء البشرة صافية وناعمة ونضرة، كما يقلّل من آثار حبّ الشباب والتصبّغات والبقع الداكنة على البشرة مثل النمش والكلف، كما يعالج تشقّقات البشرة البسيطة، ويساعد في تنشيط الدورة الدمويّة ومعدّل تدفّق الأكسجين المحمّل مع الدم للوجه وتنشيط إنتاج الكولاجين، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- طرق تقشير البشرة بالحليب، مع بعض الخطوات التي يجب عليك فعلها للتقشير.



نصائح يجب عليك فعلها قبل تقشير البشرة

نصائح يجب عليك فعلها قبل تقشير البشرة



ننصحك -عزيزتي- ببعض الطرق التي تساعد على تقشير البشرة بشكل أفضل، حيث يجب عليك تنظيف الوجه جيدًا قبل البدء بعملية تقشير الوجه، وذلك بمسح الوجه بقطنة منقوعة بالحليب، والتأكد من إزالة المكياج أو أي دهون، ثم غسل الوجه جيدًا بغسول مناسب لنوعية البشرة، واستخدمي عزيزتي وصفات تقشير البشرة الطبيعية، واحرصي على غسل الوجه جيدًا بعده، ثم مسحه بقطنه مبللة بماء الورد، وجففيه جيدًا، ونذكرك أنه يمكنك تعريض بشرة الوجه لحمام البخار للتخلص من الدهون تمامًا بعد التقشير، ويمكن إضافة أي نوع من أنواع العطور المفضلة إلى حمام البخار، وذلك بغلي الماء في وعاء عميق، وتقريب الوجه للبخار المتصاعد لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر دقائق، ثم الضغط باستعمال قطنة نظيفة على مناطق الدهون والرءوس السوداء، ثم إغلاق المسامات بمسح الوجه بمكعب من الثلج، وبعده بقطنة مبللة بماء الورد.

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طريقة عمل مقشِّر حليب الصويا

طريقة عمل مقشِّر حليب الصويا



يمنح حليب الصويا البشرة الإشراقة وانضارة، كما أنّه رائع لتقشير البشرة، ويُساعد حليب الصويا على تنظيف البشرة وتقشير الجلد الميت بتطبيقه كقناعٍ على الوجه، حيث يُخلط القليل من السكر، وحليب الصويا، وزيت الزيتون، ويُطبق القناع على الوجه مع التدليك بلطف، كما تُساعد حبيبات السكر أيضًا على إزالة الأوساخ والشوائب، وتُساهم مع حليب الصويا في تقشير خلايا الجلد التالف، وفي حال عدم توفر حليب الصويا يمكن استخدام كريم يحتوي على نسبة من حليب الصويا، ولنتيجةٍ أفضل تُخلط كمية صغيرة من السكر وزيت الزيتون مع قليلٍ من كريم حليب الصويا، ويُطبق على البشرة، ويُدلك بلطف، ويُترك من دقيقتين لثلاث دقائقٍ، ثمّ يُغسل الوجه بالماء البارد.



طريقة عمل مقشِّر الحليب والسكر

طريقة عمل مقشِّر الحليب والسكر



يعمل مقشر الحليب والسكر على تنعيم وتغدية البشرة وترطيبها، إلى جانب تقشيرها وحمايتها، ولتطبيق هذا المقشر امزجي كوبين من السكر وملعقة كبيرة من العسل العضوي ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر ونصف كوب من الحليب كامل الدسم، واخلطي المكونات معًا إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة متماسكة، وأضيفي المزيد من السكر إذا لزم الأمر لتصبح كعجينة غير سائلة، ثم افركي المقشر بحركات دائرية على الجسم والوجه، ودلكي بلطف لتقشير الجلد، واشطفي المقشر بالماء البارد ثم الماء الدافئ بالتناوب.

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