الزنجبيل والكركم وراء جمال بشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - لطالما أثبتت المكونات الطبيعية قدرتها على تجديد جمال البشرة والحفاظ على إشراقها ونضارتها، حيث تحتوي على خصائص مفيدة جداً للبشرة، تساهم في جعلها شابة ونضرة وناعمة وخالية من الشوائب. وانطلاقاً من ذلك، تواظب النساء السعوديات على استخدام هذه المكونات على بشرتهن بانتظام، وهذا ما يفسر توهج بشرتهن وملمسها الناعم والرطب.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز المكونات الطبيعية التي تستخدمها المرأة السعودية للحفاظ على شباب بشرتها وتعزيز نعومتها ونضارتها.



- الكركم للتخلص من البثور

للتخلص من البثور



الكركم له فوائد كثيرة للبشرة، حيث يحتوي على مضادات البكتيريا والالتهابات، مما يجعله علاجاً فعالاً لحب الشباب والبثور وإزالة الخلايا الميتة. كذلك، يساهم الكركم في الحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد، إضافة الى أنه مثالي لذوات البشرة الجافة والدهنية.



- الزنجبيل لشد البشرة

لشد البشرة

يساهم الزنجبيل في الحفاظ على مادة الكولاجين في البشرة المسؤولة عن مرونة البشرة والحفاظ على شبابها، مما يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة. إضافة الى ذلك، يعمل الزنجبيل على تنظيف البشرة وتطهيرها من السموم، فيحد بالتالي من ظهور حب الشباب والبثور ويكافح السموم التي تتعرض لها البشرة.



- الصبار لتنظيف البشرة وترطيبها

لتنظيف البشرة وترطيبها



نظراً الى خصائصه المفيدة في تنظيف البشرة وترطيبها، تستعمل السعوديات الصبار كغسول وجل مرطب لبشرتهن، فضلاً عن أنه يجدد خلايا البشرة ويحد من تهيجها واحمرارها، ويعمل على معالجة آثار الندوب وحب الشباب. كما يساعد في الحد من ظهور التجاعيد.

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- إكليل الجبل لتفتيح البشرة

لتفتيح البشرة



يُعتبر إكليل الجبل مثالياً لجميع أنواع البشرة، حيث يعمل على تنقيتها من الشوائب والأتربة العالقة عليها. كذلك، يشتمل على الكالسيوم وفيتامين B6 والحديد، وهذا الأمر يساعد في شد الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة. إضافة الى أن إكليل الجبل يساهم في تفتيح البشرة والقضاء على البقع والتصبغات.



- الشاي الأخضر لتأخير ظهور التجاعيد

لتأخير ظهور التجاعيد



يشتمل الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة علامات الشيخوخة على البشرة، وتمنح البشرة الحيوية والنعومة، إضافة الى أن هذا الشاي يغذي البشرة ويعيد إليها الإشراقة واللمعان. كما ويقضي على حب الشباب ويعالج مشاكل العينين وإجهادهما.

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