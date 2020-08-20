كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 07:46 مساءً - غالباً ما تكون النغمات الحلوة المميزة في قلب الكثير من العطور النسائية العالمية، التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، وخصوصاً الفانيليا، فهذه الرائحة الحلوة تجعلك تفيضين جمالاً وأنوثة. وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل عطر نسائي بنكهة الفانيليا لراحة آسرة في الخريف.



Byredo 1996 Eau de Parfum

Byredo 1996 Eau de Parfum



إنه عطر ناعم ومخملي بما يكفي للشعور بالأناقة والجمال خلال فصل الخريف، وفي الوقت نفسه هو عطر معقد وغامض يلفت الانتباه إليك، فهو مزيج غريب من الفانيليا والفلفل الأسود والبنفسج والعنبر والباتشولي وتوت العرعر... مما يشكل خليط نغمات برائحة تخطف الأنفاس.

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Krigler Lovely Patchouli 55 Classic Eau de Parfum

Krigler Lovely Patchouli 55 Classic Eau de Parfum



إنه العطر الأكثر مبيعاً من دار العطور الأيقونية Krigler، وقد اعتمدته كثيرات من نجمات هوليوود وأميرات العائلات الملكية. وعلى رغم الرائحة الحلوة التي يفرضها وجود الفانيليا والفواكه الحمراء في تركيبته، إلا أن نغمات العنبر والباتشولي والمسك سرعان ما تطغى عليها، لتحوله الى أكثر إصدارات العطور العالمية تطوراً وجمالاً.

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Maison Margiela Replica Coffee Break Eau de Toilette

Maison Margiela Replica Coffee Break Eau de Toilette



يشكل هذا العطر أحدث إصدارات العطور لدى دار Maison Margiela Replica، وهو مزيج شهي من الفانيليا والفلفل والبرتقال وخشب الأرز، وهي نغمات تجعله فريداً من نوعه ولا يشبه برائحته أي عطر نسائي آخر. يستحضر هذا العطر شعوراً بالدفء والراحة في ليالي الخريف الباردة، فرائحته الحلوة الحالمة جديرة باهتمامك.



Kilian Love Don't Be Shy Eau de Parfum

Kilian Love Don't Be Shy Eau de Parfum



يشكل هذا العطر أحد أفضل عطور الفانيليا على الإطلاق، وعلى رغم مزيج الفانيليا والمارشميلو الذي يجعله يبدو حلواً، إلا أن النكهات الترابية – الفاكهية للبرتقال وزهر البرتقال تضفي على رائحته لمسة نهائية قوية ستحصدين من خلالها على إطراءات الجميع. إنه عطر يستحق التجربة حقاً.



Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum



يعد هذا العطر الأنيق من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، أحد العطور النسائية المفضلة لدى كثيرات من النجمات، في مقدمهن زوي كرافيتز Zoë Kravitz، فرائحته ليست تقليدية، وإنما ليست معقدة في الوقت نفسه، وهو يشكل خياراً رائعاً لك عندما تكونين بحاجة الى جرعة من الثقة والإيجابية. نغماته الأساسية: الفانيليا، القهوة السوداء، والزهور البيضاء.

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