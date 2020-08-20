حملها على ظهره.. محمد الشرنوبي يمارس الرياضة برفقة زوجته على البحر (صورة)

لايف ستايل

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، خلال قضائهما الإجازة الصيفية.

وظهر "الشرنوبي" وهو يتدرب برفقة زوجته، التي وقفت على ظهره، معلقًا على الصورة: "تدرب مع من تحبه".

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وتفاعل معهما المتابعين في التعليقات على الصورة: "عاش يا وحش"، "لو من مكانها مش هخليك تعرف تقوم تاني"، "بشويش على الواد".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مشاركته في مسلسل "ليه لأ"، مع الفنانة أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين منهم هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت.