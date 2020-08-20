كريم فهمي يشارك متابعيه بصورة رفقة زوجته داخل حمام السباحة

علاقات و مجتمع
شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة رفقة زوجته "دانيا".
وظهرا الثنائي في لحظات استجمام بالعطلة بأجواء الصيف داخل "حمام السباحة" بالمايوهات.
واكتفى "فهمي" بوضع بعض الوجوه التعبيرية.
جدير بالذكر، أن الفنان اعتاد مشاركة متابعيه بأدق لحظاته الرومانسية التي تجمعه بزوجته.
يذكر أن زوجة الفنان تحدثت من قبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، عن شخصية زوجها كريم فهمي، التي تشبه، كما وصفتها، شخصية "مراد السويفي" التي قدمها في مسلسل ونحب تاني ليه، قائلة، إن "التشابه بينهما يرجع إلى الاهتمام بالتفاصيل".
أما عن عيوب كريم فهمي فقالت زوجته: "هو في البيت هادي وبارد أوي.. لكن فيه ميزة وعيب مع الغرباء أنه طيب بزيادة وممكن ميعرفش ياخد حقه.. يعني من طيبته ميعرفش يتعامل".
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