بفستان أخضر .. رانيا يوسف في إطلالة جديدة على البحر

لايف ستايل
شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها على البحر.
وظهرت "رانيا" في الصورة وهي مرتدية فستان أخضر قصير، كما جاء مفتوح من منطقة الصدر ومزود بحزام من اللون ذاته، كما ارتدت "شابوه" من اللون الأسود.
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة التي لاقت إعجاب الكثير من متابعيها، ومنهم الفنانة سوسن بدر التي علقت قائلة: "قمراية حبيبتي"، والفنانة نشوى مصطفى: "قمر ما شاء الله يا رانيا".
كما جاءت بعض تعليقات المتابعين: "بتجنني يا رانيا" "قلبي ودقاته" "حلو الأخضر".
وعلى جانب آخر، يذكر أن رانيا يوسف بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، وتجسد شخصية الدكتورة راجية وهي تعمل طبيبة نفسية.
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