بالفيديو.. شباب يتنمرون بسيدة من ذوي الإعاقة.. ومحام يطالب بالقبض عليهم

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابين تنمرا بسيدة من ذوي الإعاقة وتصويرها بمقطع فيديو ونشره على تطبيق "تيك توك"، بينما يقوم شاب ثالث بتصويرهم.

وأظهر مقطع الفيديو، تنمر الشابان بالسيدة مستغلين إعاقتها وطالبوها بتسجيل رسالة ونشرها على "تيك توك"، كما ظهر الشابان وهما يصفقان لها ساخرين منها.

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ونشر المحامي طارق العوضي، مقطع الفيديو عبر حسابه على فيسبوك، مطالبًا بسرعة القبض على الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية معاهم، كما طالب المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحماية السيدة.

وقال "العوضي": "رجاء من جميع الأصدقاء والمتابعين.. عمل شير والانضمام إلى طلبنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على وجه السرعة بلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة.. سرعة القبض على هذا الشاب واتخاذ إجراءات حماية هذه السيدة المعاقة ذهنيا ورعايتها".

كما تفاعل رواد "التواصل الاجتماعي" على مقطع الفيديو بالتعليقات الغاضبة مما وقع مع السيدة: "الست دي محتاجة مساعدة عاجلة.. اللي له اتصال بجهات مسؤولة يا ريت يتصرف"، "استغلال البنت دي في التصوير جريمة نعمل شير كتير عشان يتقبض على الأشكال دي"، "بلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية.. سرعة القبض على هذا الشاب واتخاذ إجراءات حماية هذه السيدة المعاقة ذهنيا ورعايتها".