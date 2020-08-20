في 4 خطوات.. طريقة عمل أرز مقلي بالأناناس

مطبخ

كتب: هن - 04:11 م | الخميس 20 أغسطس 2020

يعتبر الأرز المقلي بالأناناس، من أكثرالأطعمة المفضلة لدي الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن رات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل أرز مقلي بالأناناس، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. مقادير أرز مقلي بالأناناس 2 كوب أرز جاسمين مطهو 2 و نصف كوب بسلة بالجزر ذرة حلوة فاصوليا خضراء 4 كوب اناناس مفروم بصلة مفرومة Advertisements ملعقة كبيرة ثوم مفروم 5 أوراك دجاج مخلية 4 ملعقة كبيرة صويا صوص نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة زيت سمسم تتبيلة الدجاج 1 ملعقة صغيرة صويا صوص 2 ملعقة صغيرة نشا طريقة تحضير أرز مقلي بالأناناس - يسخن الزيت ثم تضاف الفراخ والبصل والثوم والصويا صوص الملح والفلفل -تترك على النار مع التقليب حتى تمام الطهي - يضاف الخضار والأناناس ونقلب - يضاف صوص الصويا ثم يضاف الأرز ونقلب

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