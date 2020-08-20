الامارات | هؤلاء عليهم تجنب البطيخ الأحمر!

شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء عليهم تجنب البطيخ الأحمر! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح الدكتور المختص في التأثيرات الغذائية أندريه بوبروفسكي، كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الجهاز البولي بعدم الإفراط او تجنب تناول البطيخ الأحمر، بكمية زائدة لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ويوضح الدكتور في حديث للوكالة الروسية للأنباء، "يحتوي البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من السوائل. أي أنه حتى عند وجود استعداد بسيط لارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند عمل الكلى بصورة غير فعالة، يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر مشكلات عدة. لأن الكلى لا تتمكن من "معالجة" السوائل، لذلك يبقى جزء منها في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم".

ويقول "بالطبع يمكن ان يكون البطيخ الأحمر جزء من الحمية الغذائية. فهو يسمح بالتحكم في الشعور بالجوع. ولكن ليس صحيحا الاعتماد عليه فقط، لأنه ليس مادة غذائية متكاملة بل كربوهيدرات فقط. والحمية الغذائية الصحية والصحيحة يجب أن تحتوي على البروتينات والدهون، وهذه غير موجودة في البطيخ الأحمر ". بحسب " روسيا اليوم".

وينصح الدكتور، كل من يعاني من مرض السكري بعدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لكي لا يسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.

ويؤكد بوبروفسكي، في نفس الوقت، على أن البطيخ الأحمر، يحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن. لذلك يمكن للأشخاص الأصحاء تناول البطيخ الأحمر، ولكن على الأقل قبل الخلود إلى النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، لكي يكون للجسم الوقت الكافي لإخراج السوائل الزائدة.

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