"في البرد أم الحر؟".. دراسات جديدة تكشف مفاجآت عن انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء سعيهم لكشف ألغاز فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر منذ نهاية العام الماضي في الصين، وما زال يهدد العالم بأسره.

هذه المرة تسبب الفيروس في حيرة العلماء، حول انتشار كوفيد-19، في الهواء الرطب أم الجاف، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ينقسم الباحثون حول ما إذا كان كوفيد-19 ينتشر بسهولة أكبر في الهواء الجاف أم الرطب، بعد ظهور دراستين متعارضتين في نفس اليوم.

قال خبراء من جامعة سيدني، إن الرطوبة المنخفضة تساعد الفيروس التاجي على البقاء في الهواء لفترات أطول، لكن الأكاديميين بجامعة ميسوري زعموا أن قطرات الفيروس التي يطلقها السعال والعطس، يمكن أن تبقى في الهواء لمدة أطول 23 مرة في الظروف الرطبة.

لكن معظم الدراسات العلمية التي تم الكشف عنها منذ بدء الوباء، أشارت إلى أن الفيروس التاجي يفضل الظروف الباردة والجافة، وهو أقل انتشارا في الظروف الحارة والرطبة.

قتل فيروس كورونا حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مما يثبت أنه لا يوجد مناخ محصن ضد تفشي المرض.

تشير مجموعة كبيرة من الدراسات التي تقارن درجات الحرارة والحالات في بلدان مختلفة إلى أن أولئك الذين يعانون من انخفاض الرطوبة والطقس البارد كان حالهم أسوأ، كما يقول الباحثون أيضًا إنه من المعروف أن الإنفلونزا تنتشر بسهولة عندما يكون الهواء أكثر جفافًا، حيث يحتوي هواء الشتاء البارد على رطوبة أقل.

تكهن الخبراء أن الهواء بدون رطوبة يجفف المخاط في الأنف مما يجعل العدوى الفيروسية أسهل، قد يقضي الأشخاص أيضًا وقتًا أطول في الأماكن المغلقة مع أشخاص آخرين في طقس أكثر برودة، عندما يحمل الهواء رطوبة أقل.

اقترحت دراسات أخرى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى انخفاض الحالات المصابة بكورونا، مما يعزز النظرية القائلة بأن المستويات العالية من الرطوبة قد يكون لها دور وقائي.

قال أكاديميون في جامعة ميسوري، إن السارس كوف-2- يمكن أن يعيش في الهواء لفترة أطول في الظروف الحارة والرطبة، وكتب الفريق في دراستهم أن "نقل قطرات الزفير البشرية يلعب دورًا رئيسيًا في انتقال الأمراض المعدية التنفسية، فالقطرات حساسة للظروف البيئية، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والتدفقات المحيطة

تأتي قطرات الزفير مع التنفس الطبيعي للإنسان في مجموعة من الأحجا ، من حوالي عُشر ميكرومتر إلى 1000 ميكرومتر، يبلغ قطر قطرات الزفير الأكثر شيوعًا حوالي 50 إلى 100 ميكرومتر.

نظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة فيزياء السوائل، في كيفية تأثير تدفق الهواء على قطرات الزفير باستخدام المحاكاة والنماذج الرياضية، في بيئة ذات رطوبة عالية - تركيز عالٍ من بخار الماء الموجود في الهواء- يمكن أن تنتقل القطرات لمسافة تصل إلى خمس أمتار.

وزعمت الدراسة أن الرطوبة العالية يمكن أن تطيل العمر الافتراضي للقطرات المتوسطة الحجم المحمولة جواً بما يصل إلى 23 مرة.

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من ناحية أخرى، يمكن للهواء الجاف ذي الرطوبة المنخفضة أن يسرع التبخر الطبيعي للقطرات ويحد من المسافة التي يمكن أن تقطعها، وطور الفريق رسمًا بيانيًا ملونًا لإظهار مدى تأثير الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة على الوقت الذي تقضيه قطيرة 100 ميكرومتر في الهواء، عندما لا تكون هناك رطوبة، بغض النظر عن درجة الحرارة، سوف تتبخر القطرة في الهواء خلال ثوانٍ.

مع ارتفاع درجة الحرارة ، فإنها تقضي وقتًا أقل في الهواء قبل السقوط، عندما تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية، لن يقضي الفيروس أكثر من خمس ثوانٍ في الهواء، من ناحية أخرى، عندما تكون الرطوبة النسبية حوالي 50 في المائة، ستبقى القطرة في الهواء لمدة سبع ثوانٍ أو أكثر حتى في درجات حرارة منخفضة للغاية، تبدأ في قضاء المزيد من الوقت في الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة حتى 12 ثانية عندما تكون 30 درجة مئوية.

الرطوبة العالية بنسبة 75 في المائة هي البيئة الأمثل لانتشار كورونا

وجد الباحثون في الصين أن الفيروس ينتشر بشكل أفضل في الطقس الصيفي، حيث تبلغ درجة الحرارة المثلى 19 درجة مئوية (66.2 فهرنهايت) والرطوبة 75 في المائة، أجريت دراستهم في وقت مبكر جدًا من ظهور الوباء، عندما كانت المعلومات قليلة عن فيروس كورونا، وتم نشرها مسبقًا في 18 فبراير، مما يعني أنها لم تخضع للتدقيق من قبل العلماء.

نظرًا للتشابه بين السارس والسارس-كوف-2 ، وهو فيروس كورونا بشري آخر تسبب في تفشي المرض في عام 2003، قام الباحثون بتحليل كيفية تصرف كلا الفيروسين اعتمادًا على الظروف الجوية، لقد جمعوا بيانات الأرصاد الجوية لمدينة ووهان، حيث ظهر كوفيد-19 لأول مرة، من عام 2019 إلى فبراير 2020.

كما استخدموا بيانات من قوانجتشو من 1999-2003 لمعرفة كيف تغير الطقس قبل وحول أول حالة تم الإبلاغ عنها في نوفمبر 2002، تمت مقارنة مجموعتي الأرقام مع الحالات المصابة، وقال المؤلفون إنه من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، كان متوسط الرطوبة في ووهان 75.26 في المائة.

على الرغم من أن الرطوبة كانت أقل من السنوات السابقة، فإن أي رطوبة تزيد عن 50 في المائة تعتبر عالية، وقال الفريق البحثي إن هذه الظروف قد تكون مواتية للبقاء على قيد الحياة وتكاثر الفيروس.

تداخلت ظروف الأرصاد الجوية بشكل كبير مع ظروف بداية وباء السارس في قوانجتشو، عندما كانت درجة الحرارة بين 13.85 درجة مئوية إلى 15.85 درجة مئوية، والرطوبة بين 69 و 79 في المائة، وخلص الباحثون إلى أن الهواء البارد وانخفاض درجة الحرارة المستمر يساعدان في القضاء على الفيروس.

وكتبوا: "نتوقع أن تكون حالة الأرصاد الجوية التي تتراوح درجة حرارتها بين 13-19 درجة مئوية والرطوبة بين 50 و 80 في المائة مناسبة للبقاء على قيد الحياة وتقليل انتشار الفيروس التاجي ،من منظور عالمي، فإن المدن التي يقل متوسط درجة الحرارة فيها عن 24 درجة مئوية كلها مدن عالية الخطورة لانتشار كورونا قبل يونيو 2019"، وأوصى الباحثون بأنه بالنسبة للدول التي تعاني من طقس أكثر دفئًا، ينبغي تكثيف إجراءات السلامة.

اقترحت دراسة أن القطرات التي تحمل فيروس سارس-كوف- 2 تنتشر أكثر وتستمر لفترة أطول في المناخات الرطبة والباردة،طور فريق دولي من الباحثين، بقيادة فريق في كندا، نموذجًا رياضيًا حول الديناميكا الهوائية وخصائص التبخر للقطرات التنفسية، بعد ذلك، قارنوا القطرات التي يقذفها شخص مصاب مقابل قطرات من شخص سليم.

يتم طرد حوالي 3000 قطرة من السعال الفردي، وتشتت العديد منها في اتجاهات مختلفة، من العطس، قد يتم طرد ما يصل إلى 40000 قطرة، استخدم الفريق، بقيادة الدكتور سويتابروفو شاودوري، من معهد جامعة تورنتو لدراسات الفضاء، النموذج لحساب المدة التي يمكن أن تستمر فيها القطرات في الهواء، وإلى أي مدى يمكن أن تسافر، وما إذا كان حجم القطرات يحدد قدرتها على البقاء.

لقد افترضوا أنه في المناخ البارد والرطب، فإن القطرات الناتجة عن العطس أو السعال ستستمر لفترة أطول وتنتشر أكثر من المناخ الحار الجاف، حيث ستتبخر بشكل أسرع، وجد النموذج أنه عند درجة حرارة 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 في المائة، يمكن للقطيرة أن تسافر حوالي 2.4 متر، ومع ذلك، عند درجة 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت) و80 في المائة من الرطوبة، يمكن للقطيرة أن تسافر حتى 3.6 متر.

كورونا يزدهر في الرطوبة المنخفضة

ادعى باحثو جامعة سيدني أن الرطوبة المنخفضة تسبب زيادة في انتقال فيروس كورونا، وقال عالم الأوبئة البروفيسور مايكل وارد: "عندما تنخفض الرطوبة، يكون الهواء أكثر جفافاً ويقلل الهباء الجوي، عند العطس والسعال، يمكن أن يظل الهباء الجوي المعدي الصغير معلق في الهواء لفترة أطول.

وأضاف: "عندما يكون الهواء رطبًا وتكون القطرات الجوية أكبر وأثقل، تسقط وتضرب الأسطح بشكل أسرع، وجدنا أن قطرات الجهاز التنفسي تنخفض مع درجة الحرارة المحيطة وتزيد مع الرطوبة النسبية".