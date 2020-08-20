10 عناصر يجب تنظيفها يوميا.. حتى لا تضر بصحتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يختار بعض الأشخاص تنظيف منازلهم كل أسبوع، والبعض الآخر كل 15 يوما، بينما يقوم البعض بهذه المهمة بين الحين والآخر.

ولكن بغض النظر عن جدول التنظيف لديك، يجب مسح بعض العناصر والأماكن كل يوم حتى لا تضر بصحتنا، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- رأس الدش:

لا يعني التدفق المستمر للمياه في رأس الدش أنها ذاتية التنظيف، حيث يمكن أن تنمو البكتيريا فيه، وإذا استنشقته أثناء الاستحمام، يقال إنه أحد الأسباب الرئيسية لعدوى الرئة.

2- الخواتم:

إذا كنت ترتدي خاتما كل يوم أو إذا كان لديك خاتم زواج ولم تخلعه أبدا، فمن الأفضل تنظيفه في روتينك اليومي.

لقد وجدت الدراسات أن أيدي الأشخاص الذين يرتدون الخواتم تحتوي على بكتيريا أكثر من أولئك الذين لا يرتدونها.

3- مقود السيارة:

تعتبر الأجزاء الداخلية للسيارة مصدرا كبيرا للبكتيريا الضارة، وفي حين أنك لست مضطرا لتنظيف سيارتك يوميا، فمن الأفضل على الأقل تنظيف مقود القيادة قبل لمسها.

4- مقابض الأبواب:

إذا كان هناك شيء نلمسه كل يوم بأيدينا القذرة من الشارع، فهو مقابض أبوابنا، حيث إنه يمكن أن تحمل مئات الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.

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5- لوحة المفاتيح:

من الشائع بالنسبة لنا استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بنا كل يوم ولوحة المفاتيح، ولمجرد أنها يتم لمسها كثيرا، فهي مصدر لعدة أنواع من البكتيريا، ولكن التنظيف البسيط باستخدام مناديل مبللة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأوساخ.

6- جهاز التحكم (الريموت):

عنصر آخر نلمسه كل يوم هو جهاز التحكم عن بعد، ولقد وجد الباحثون بالفعل العفن والبكتيريا في هذا العنصر المنزلي، لذلك من الأفضل تخصيص بضع دقائق في نهاية اليوم لتنظيفها.

7- مفاتيح الإضاءة:

غالبا ما تمر مفاتيح الإضاءة دون أن يلاحظها أحد أثناء تنظيف منزلنا، ولكنها أيضا مكان تحب الجراثيم والبكتيريا الاختباء فيه، ولإثبات ذلك، وجدت الدراسات أنها من أكثر الأماكن قذارة في غرفة الفندق.

8- بالوعة الحمام:

نحن نغسل أيدينا ونغسل أسناننا كل يوم، أكثر من مرة، لذا فليس من المستغرب أن تكون أحواض الحمام متسخة باستمرار، فهي موطن لأكثر من 50000 نوعا من البكتيريا، ولكن يمكن للمسح اليومي والتنظيف بمحلول مضاد للبكتيريا أن يقتل هذه المستعمرة في لحظة.

9- فرشاة الأسنان:

تتعثر جزيئات الطعام في فراشاة الأسنان كل يوم، بالإضافة إلى أنه يترك معظمنا هذا العنصر مكشوفا في الحمام، تاركا شعيراته لتكون مصدرا لأنواع متعددة من البكتيريا، لهذا السبب من الأفضل تنظيف فرشاة الأسنان يوميا ونقعها في غسول الفم المضاد للبكتيريا.

10- النوافذ:

يمكن أن تعلق جزئيات العفن والأوساخ الأخرى على عتبات نوافذ غرفة النوم، ما يزيد من نوبات الحساسية أثناء النوم، لذا يجب مسحها كل يوم قبل النوم للتخلص من المشاكل الصحية غير المرغوب فيها.