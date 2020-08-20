منها الآيس كريم والمانجو.. أطعمة ومشروبات احذر تناولها في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرتبط فصل الصيف بارتفاع درجة الحرارة، لذا هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها في فصل الصيف، نظرا لأنها تزيد من حرارة الجسم بالإضافة إلى أنها تؤدي للإصابة بالمشكلات الصحية، كما أوضح موقع "timesofindia".

1- الآيس كريم:

يحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات التي تسخن الجسم أثناء الهضم، كما أن تناوله بعد التعرض لأشعة الشمس قد يؤدي إلى التهاب الحلق والحمى.

بالإضافة إلى ذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، يجعل الآيس كريم الذي يتم شرائه من المتاجر تصاب ببكتيريا مسببة للأمراض، ويقترح الخبراء تناول الآيس كريم في المنزل فقط عندما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية.

2- الأطعمة المقلية:

الطعام المقلي ليس من السهل هضمه، ما يجعلك تشعر بالتخمة، كما أنه يؤدي إلى مشاكل الجلد، مثل حب الشباب، ويزعج الجهاز الهضمي.

3- الإفراط في تناول المانجو:

المانجو غنية بالسكر الطبيعي ويمكن أن يتسبب الإفراط في تناولها إلى الإصابة بعدوى الجلد وزيادة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض غير المرغوب، فيها مثل الإسهال واضطراب المعدة والصداع وما إلى ذلك.

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4- المشروبات الساخنة:

يجب تجنب المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة في الصيف، ويعتقد الخبراء أنه بسبب الحرارة الخارجية، فإن درجة حرارة الجسم تصبح مرتفعة بالفعل، ما يؤدي إلى زيادة إزعاج الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ والتجشؤ المرير.

5- اللحوم:

نعلم جميعا أن اللحم ليس من السهل هضمها، ويساهم الاستهلاك المفرط للحوم في فصل الصيف إلى زيادة ضغط الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، والتي تسخن الجسم أثناء الهضم.

6- الأطعمة الحارة:

من الأفضل تجنب الطعام الحار في الصيف، لأن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يعزز درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى التعرق المفرط، وبالتالي يسبب الجفاف والمرض.

7- الأطعمة المالحة:

يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح إلى حدوث خللا في توازن السوائل بالجسم، وبالتالي الإصابة بالجفاف واحتباس الماء بالجسم.