أزياء شيلاء سبت وأسرار إطلالتها العصرية في ذكرى ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 04:44 مساءً - احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت، أمس الأربعاء، 19 آب /أغسطس ببلوغها عامها الـ31.

وقد تمكنت النجمة -التي عُرفت من خلال ظهورها في مسابقة "بحرين توب مودل"، حيث فازت بملكة جمال البحرين عام 2010، وقدمت العديد من المسلسلات والمسرحيات وأعمال السينما بعدها- من اكتساب محبة وثقة جمهورها؛ من خلال تفاعلها الكبير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمتلك شيلاء سبت ما يزيد على 3 ملايين متابع على إنستقرام؛ تستعرض لهم إطلالاتها المتنوعة؛ التي تظهر من خلالها أنها رسمت لنفسها خطاً خاصّاً بالموضة ميّزها عن باقي النجمات العربيات.

وبمناسبة ذكرى ميلادها الـ31؛ اخترنا صور شيلاء سبت بإطلالات متنوعة؛ في حال رغبتِ أن تستوحي منها بعض الأفكار لإطلالات عصرية تعتمدينها في مختلف الأوقات.



إطلالات خاصة بالسهرات

شيلاء سبت تحتفل بعيد ميلادها



دائماً ما تبدع شيلاء سبت باختيار الفساتين الخاصة بالسهرات، حيث إنها تعتمد دائماً على الإطلالات الهادئة الجذابة في آن، وكانت آخر إطلالة لها قد ظهرت في الصورة التي نشرتها يوم الأربعاء 18 أغسطس/آب؛ احتفالاً بذكرى ميلادها، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود مغطى بالترتر الذهبي بشكل كامل، وكانت تحمل "كاب كيك"؛ احتفالاً بالمناسبة.

تابعي المزيد: استوحي فساتينك من شيلاء سبت لإطلالة متجددة



الإطلالات العملية اليومية

الإطلالات العملية اليومية



لا تعتمد شيلاء سبت على أسلوب واحد في اختيار إطلالاتها اليومية العملية؛ إذ إنها تنوّع بين الفساتين والبناطيل والتنانير، لكنها دائماً ما تضفي لمسة خاصة على أي إطلالة؛ كي تميز فيها أسلوبها وتعكس شخصيتها، كالتي تجمع بها بين الكلاسيكية والعصرية.

Advertisements

تابعي المزيد: شيلاء سبت بعد تشبيهها بنجمة "La Casa De Paple": أحلى منها بمليون مرة



إطلالات كاجوال

إطلالات كاجوال



تواكب شيلاء سبت الموضة بشكل كبير، وتتمتع بجرأة كبيرة تجعلها تختار الإطلالات العصرية والأزياء المبتكرة، فتختار إطلالات كاجوال مميزة؛ كاعتمادها مثلاً على بنطلون من الجلد الأسود اللامع، نسقت معه تيشرت قطنياً باللون الأبيض، وجاكيت جينز أزرق، وحذاء من الجلد الميتالك الذهبي، وأكملت اللوك بحقيبة ظهر بتصميم شبابي، وقبعة ارتدتها بطريقة "صبيانية".

أو عند اختيارها لجمبسوت كاجوال باللون الأخضر الزيتي، أكمامه طويلة، وله جيبان عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض، وحقيبة خصر من الجلد من "غوتشيGucci "، ونظارات شمسية لافتة من "توم فورد "Tom Ford.

تابعي المزيد: شيلاء سبت في ملابس سبور تناسب إطلالات الجامعة