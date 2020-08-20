كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 04:44 مساءً - مهما اختلف ذوقك في اختيار الملابس، وسواء كنت من ذوات النمط الكلاسيكي أو العصري، لا بدّ من أن لوحة الألوان الزاهية والمنعشة تلفت نظرك. تألقي بأجمل الأزياء التي ارتدت درجات الأزرق والزهري والأبيض.. وغيرها من الألوان المرحة، وانعمي بشعور من التفاؤل لا مثيل له.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

ملابس وإكسسوارات: Fendi, Valentino, Elisabetta Franchi, IRIE, L’Ashfar, Bolon, Dita Vo Teese, Taller Marmo





فستان باللون الزهري

قبّعة عصرية

قلادة طويلة

جميعها من Elisabetta Franchi



نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese

طقم مؤلف من تنورة وتوب من Fendi

حذاء من Elisabetta Franchi



طقم مؤلف من سروال وقميص

قلادة وأقراط مزينة باللؤلؤ

جميعها من Valentino



حذاء من Elisabetta Franchi

Advertisements

فستان مزيّن بالكشكش

قبعة بتصميم عصري

حذاء باللون الرمادي

جميعها من Max Mara



عقد وسوار من Valentino



بانشو من Taller Marmo

عقد من Valentino



طقم مؤلف من سروال وتونيك من IRIE

حقيبة من L’Afshar

حذاء من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من Bolon

طقم مؤلف من تنورة وتوب

حذاء مزيّن بالريش

قلادة طويلة

جميعها من Elisabetta Franchi



نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزياء بألوان هادئة ومنعشة تناسب مختلف إطلالاتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.