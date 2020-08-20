أزياء بألوان هادئة ومنعشة تناسب مختلف إطلالاتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 04:44 مساءً - مهما اختلف ذوقك في اختيار الملابس، وسواء كنت من ذوات النمط الكلاسيكي أو العصري، لا بدّ من أن لوحة الألوان الزاهية والمنعشة تلفت نظرك. تألقي بأجمل الأزياء التي ارتدت درجات الأزرق والزهري والأبيض.. وغيرها من الألوان المرحة، وانعمي بشعور من التفاؤل لا مثيل له.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
ملابس وإكسسوارات: Fendi, Valentino, Elisabetta Franchi, IRIE, L’Ashfar, Bolon, Dita Vo Teese, Taller Marmo
فستان باللون الزهري
قبّعة عصرية
قلادة طويلة
جميعها من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese
طقم مؤلف من تنورة وتوب من Fendi
حذاء من Elisabetta Franchi
طقم مؤلف من سروال وقميص
قلادة وأقراط مزينة باللؤلؤ
جميعها من Valentino
حذاء من Elisabetta Franchi
فستان مزيّن بالكشكش
قبعة بتصميم عصري
حذاء باللون الرمادي
جميعها من Max Mara
عقد وسوار من Valentino
بانشو من Taller Marmo
عقد من Valentino
طقم مؤلف من سروال وتونيك من IRIE
حقيبة من L’Afshar
حذاء من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من Bolon
طقم مؤلف من تنورة وتوب
حذاء مزيّن بالريش
قلادة طويلة
جميعها من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese
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